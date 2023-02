MSI pokazało w Polsce nowe laptopy na 2023 rok. Urzekły mnie dwa modele

Garść fajnych nowości.

Nowe laptopy MSI na 2023 rok

Kilka dni temu w Warszawie odbyła się polska premiera najnowszej generacji laptopów MSI z układanymi NVIDIA GeForce RTX serii 40 oraz procesorami Intel Raptor Lake 13. generacji. Mogliśmy, podobnie jak przedstawiciele innych redakcji obecnych na evencie, podziwiać m.in. gamingową maszynę, dedykowane profesjonalistomoraz przykuwającego spojrzenia, ważącego mniej niż kilogramNowości MSI to oprócz jeszcze wydajniejszych kart graficznych i procesorów również nowe technologie. Obsługa NVIDIA DLSS 3 i piątej generacji technik Max-Q, ale także kodeka AV1 zwiększają możliwości graczy oraz twórców.Najwydajniejsze urządzenia to notebooki spod znaku. Najpotężniejszy z pokazanych laptopów, czyli MSI Raider GE78 HX 13V miał na pokładzie 17-calowy panel MiniLED 4K, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 i procesor Intel Core i9-13980HX. Nieco tańsze będą urządzenia z serii Raider GE.występuje w specyfikacjach od NVIDIA GeForce RTX 4070 do NVIDIA GeForce RTX 4090, wraz z procesorami Intel Core i7 oraz i9.