5. urodziny sklepu Xiaomi Mi-Home.pl oznaczają dla Polaków tylko jedno

Niespodzianki.

Promocje w Mi-Home.pl na sprzęt Xiaomi z okazji 5. urodzin

8 lutego o godz. 10:00 - dwie

10 lutego o godz. 10:00 - dwie

13 lutego o godz. 10:00 - trzy

15 lutego o godz. 10:00 - trzy

Od czasu do czasu czytam o jakiejś rocznicy i pytam pod nosem samego siebie: "serio, to już tyle minęło?!". Założę się, że nie jestem w tym odosobniony. Dacie zatem wiarę, że aż pięć lat zleciało od dnia, w którym otwarto w Polsce firmowy sklep internetowy Mi-Home.pl? Mi też trudno w to uwierzyć. Tymczasem, Xiaomi świętuje 5. rocznicę otwarcia swojego sklepu w najlepszy możliwy dla konsumentów sposób: licznymi promocjami.Xiaomi przygotowało garść promocji związanych z 5-leciem istnienia sklepu mi-home.pl. Trzy pierwsze promocje potrwają do niedzieli 19 lutego włącznie lub do wyczerpania zapasów. W ich ramach sprzęt Xiaomi kupicie w oficjalnym sklepie internetowym oraz Xiaomi Store Westfield Arkadia taniej nawet o 70 procent. Przecenione produkty to:- 1655 złotych (zamiast 2399 złotych)- 555 złotych (zamiast 799 złotych)- 105 złotych (zamiast 229 złotych)- 23,50 złotych (zamiast 79 złotych)Ponadto aż do 15 lutego tego roku na mi-home.pl będą pojawiały się kolejne urodzinowe oferty, o których informować będzie nie tylko sklep, ale też media społecznościowe chińskiej marki. Nowe oferty specjalne wyświetlą się:Kupując na mi-home.pl można liczyć na darmową wysyłkę oraz opcję zakupu produktów w opcji rat 0%.Źródło: Xiaomi