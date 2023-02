Ten internauta chłodzi swój komputer 3,5-kilogramowym blokiem miedzi

Cooler i grzejnik w jednym.

Internauta pasywnie chłodzi procesor miedzią

Dawno już nie przybliżałem Wam żadnej interesującej modyfikacji związanej ze światem komputerów, a muszę przyznać, że widziałem ich w ostatnim czasie naprawdę sporo. Kiedy ujrzałem ważący blisko 4 kilogramy blok miedzi skutecznie chłodzący procesor Intel Core i9, stwierdziłem, że również musicie to zobaczyć.Miedź kosztuje w skupie mniej więcej 38 złotych za kilogram. Jeśli chodzi o sprzedaż, kilogramowe sztabki kosztują już. Pewien internauta sięgnął po blok miedzi o masie ok. 3,5 kilogramów i wykorzystał go w roli radiatora chłodzącego procesorPodobno blok miedzi utrzymuje temperaturę procesora w stanie spoczynku na poziomie ok. 35 stopni. Ta rośnie rzekomo do zaledwie 80 stopni Celsjusza pod obciążeniem. To rewelacyjny wynik jak na zupełnie bezgłośne, pasywne chłodzenie. Jestem przekonany co do tego, że nie jest to najnowszy Intel Core i9 13900K z odblokowanymi limitami termicznymi, bo temperatury byłyby znacznie wyższe... chyba.Miedź jest doskonałym przewodnikiem ciepła, w związku z czym często wykorzystuje się ją w układach chłodzenia procesorów i kart graficznych, ale w znacznie mniejszych ilościach. Ten system chłodzenia wydaje się zupełnie niepraktyczny, bowiem trzeba go trzymać w otwartej obudowie lub najlepiej poza nią.Jedno jest pewne: po odpowiednim OC procesora umieszczony na nim blok miedzi będzie mógł przy okazji pełnić rolę grzejnika w chłodne, zimowe dni.Źródło: Reddit