Nowa karta graficzna do gier z Chin przetestowana. Zaskakuje kilkoma rzeczami

Chiny gonią Zachód.



Każdy konsument powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że większa konkurencja na rynku to z jego punktu widzenia sytuacja niezmiernie korzystna. Producenci, czując na karku oddech innych podmiotów, muszą oferować nie tylko lepsze jakościowo produkty, ale także walczyć o klienta atrakcyjnymi cenami. Od niedawna duopol firm NVIDIA i AMD stara się przełamać Intel, oferując w sprzedaży swoje dedykowane karty graficzne



Gamingowa karta graficzna z Chin w benchmarku Unigine Heaven

Moore Threads MTT S80 to jedna z pierwszych chińskich domowych kart graficznych. Do tej pory jej wydajność była owiana tajemnicą. Za sprawą kolekcjonera kart graficznych o pseudonimie Löschzwerg dowiedzieliśmy się właśnie więcej na ten temat. Internauta podzielił się wynikami, jakie karta ta osiąga w benchmarku







Unigine Heaven results attached. 1080P Ultra noAA and 8xAA. D3D9 vs D3D11. Tessellation isn't working.#moorethreads #mtt #s80 pic.twitter.com/E1lNTjAi3f — Löschzwerg (@Loeschzwerg_3DC) February 1, 2023

Moore Threads założył w 2020 roku były wiceprezes NVIDIA Zhang Jianzhong, więc nie mamy tu z pewnością do czynienia z amatorami. MTT S80 to pierwsza na świecie karta graficzna w standardzie PCIe 5.0, który gości na rynku od niedawna. O ile bowiem w sprzedaży są już płyty główne oraz zasilacze PCIe 5.0, to serie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 oraz AMD Radeon RX 7000 działają na PCIe 4.0.



Moore Threads MTT S80 - specyfikacja

MTT S80 to następca MTT S60, wykorzystujący tę samą architekturę MT Unified System Architecture (MUSA) oraz procesor graficzny Chunxiao, wyprodukowany w procesie technologicznym 12 nm. Obsługuje nowoczesne interfejsy API, w tym CUDA, DirectX, OpenCL, OpenGL i Vulkan. Podobnie jak najnowsze karty graficzne NVIDIA i AMD, MTT S80 obsługuje kodowanie AV1 oprócz innych popularnych formatów, takich jak H.264, H.265 i VP9.



Każdy konsument powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że większa konkurencja na rynku to z jego punktu widzenia sytuacja niezmiernie korzystna. Producenci, czując na karku oddech innych podmiotów, muszą oferować nie tylko lepsze jakościowo produkty, ale także walczyć o klienta atrakcyjnymi cenami. Od niedawna duopol firm NVIDIA i AMD stara się przełamać Intel, oferując w sprzedaży swoje dedykowane karty graficzne Intel Arc . Już wkrótce do rywalizacji mogą włączyć się chińscy producenci i coś mi się wydaje, że będzie się działo. Pierwsze benchmarki chińskich kart graficznych zagościły już w sieci.to jedna z pierwszych chińskich domowych kart graficznych. Do tej pory jej wydajność była owiana tajemnicą. Za sprawą kolekcjonera kart graficznych o pseudonimiedowiedzieliśmy się właśnie więcej na ten temat. Internauta podzielił się wynikami, jakie karta ta osiąga w benchmarku Unigine Heaven w ustawieniach 1080p Ultra bez AA i z 8xAA w trybach D3D9 oraz D3D11, bez teselacji.Moore Threads założył w 2020 roku były wiceprezes NVIDIA Zhang Jianzhong, więc nie mamy tu z pewnością do czynienia z amatorami. MTT S80 to pierwsza na świecie karta graficzna w standardzie PCIe 5.0, który gości na rynku od niedawna. O ile bowiem w sprzedaży są już płyty główne oraz zasilacze PCIe 5.0, to serie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 oraz AMD Radeon RX 7000 działają na PCIe 4.0.MTT S80 to następca MTT S60, wykorzystujący tę samą architekturę MT Unified System Architecture (MUSA) oraz procesor graficzny Chunxiao, wyprodukowany w procesie technologicznym 12 nm. Obsługuje nowoczesne interfejsy API, w tym CUDA, DirectX, OpenCL, OpenGL i Vulkan. Podobnie jak najnowsze karty graficzne NVIDIA i AMD, MTT S80 obsługujeoprócz innych popularnych formatów, takich jak H.264, H.265 i VP9.





Obsługujący standard PCIe 5.0 x16 MTT S80 ma 4096 rdzeni MUSA pracujących z częstotliwością 1,8 GHz. Moore Threads MTT S80 to także 16 GB pamięci GDDR6 14 Gb/s na 256-bitowym interfejsie pamięci. Na system chłodzenia składa się dwuslotowy układ z trzema wentylatorami. Całość zasila pojedynczy konektor EPS 8-pin. TBP karty to 255 W.



Sprzęt oferuje trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1.



Wydajność? 14,4 TFLOP w przypadku operacji FP32. Wydajność chińskiej karty graficznej plasuje ją teoretycznie pomiędzy GeForce RTX 3060 (12,7 TFLOPS) a GeForce RTX 3060 Ti (16,2 TFLOPS) lub alternatywnie Radeon RX 6750 XT (13,3 TFLOPS) i Radeon RX 6800 (16,2 TFLOPS). Dlaczego teoretycznie?



Problemy Moore Threads MTT S80

Löschzwerg podał, że sterowniki karty działają niestabilnie, podobnie z resztą jak sama karta. Jej działanie nie jest dobrze zoptymalizowane i producenta czeka długa droga w dopracowywaniu sterowników, aby nadgonić do konkurencji. Internauta dodał, że doświadczał problemów z działaniem zarówno benchmarka Unigine Heaven, jak i gry Final Fantasy XIV: Endwalker oraz programu 3DMark 11.



MTT S80. | Źródło: Moore ThreadsObsługujący standard PCIe 5.0 x16 MTT S80 ma 4096 rdzeni MUSA pracujących z częstotliwością 1,8 GHz. Moore Threads MTT S80 to także 16 GB pamięci GDDR6 14 Gb/s na 256-bitowym interfejsie pamięci. Na system chłodzenia składa się dwuslotowy układ z trzema wentylatorami. Całość zasila pojedynczy konektor EPS 8-pin. TBP karty to 255 W.Sprzęt oferuje trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1.Wydajność? 14,4 TFLOP w przypadku operacji FP32. Wydajność chińskiej karty graficznej plasuje ją teoretycznie pomiędzy GeForce RTX 3060 (12,7 TFLOPS) a GeForce RTX 3060 Ti (16,2 TFLOPS) lub alternatywnie Radeon RX 6750 XT (13,3 TFLOPS) i Radeon RX 6800 (16,2 TFLOPS). Dlaczego teoretycznie?Löschzwerg podał, że sterowniki karty działają niestabilnie, podobnie z resztą jak sama karta. Jej działanie nie jest dobrze zoptymalizowane i producenta czeka długa droga w dopracowywaniu sterowników, aby nadgonić do konkurencji. Internauta dodał, że doświadczał problemów z działaniem zarówno benchmarka Unigine Heaven, jak i gry Final Fantasy XIV: Endwalker oraz programu 3DMark 11.