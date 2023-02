Pierwszy iPhone z 2007 roku w zafoliowanym pudełku wart więcej, niż myślisz

Prawdziwy skarb.

W październiku minionego roku opisywałem przypadek smartfona Apple iPhone zlicytowanego za rekordową kwotę. Telefon iPhone 1. generacji z 2007 roku sprzedano w nieotwartym, fabrycznym opakowaniu za 39000 dolarów, co w przeliczeniu daje obecnie ok. 170 000 złotych. Przypominam, że dziś najbardziej wypasiony iPhone 14 Pro Max 1 TB to wydatek rzędu 10 499 złotych. Na aukcję trafił właśnie kolejny iPhone 1, który może zostać sprzedany za jeszcze większe pieniądze.

iPhone 1. generacji na sprzedaż

"To jeden z najważniejszych wynalazków naszego życia. (...) To sprzęt, który na zawsze zmieniło branżę smartfonów i który jest obecnie powszechnie uważany za jeden z najlepszych aktywów pośród kolekcjonerów sprzętu z wyższej półki".

iPhone 1 - specyfikacja

iPhone 1 na sprzedaż. | Źródło: LCG AuctionsCena iPhone 1. generacji w dniu jego premiery wynosiła. Egzemplarz wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym lcgauctions może osiągnąć kwotę sprzedaży na poziomie aż 50 000 dolarów (ok. 218 000 złotych). Podobnie jak omawiany wyżej egzemplarz z 2022 roku,jest nieużywany i zapakowany w oryginalne pudełko z folią w stanie idealnym.iPhone 1. | Źródło: LCG Auctions100-krotny wzrost wartości na przestrzeni zaledwie 16 lat? Doskonała inwestycja. Skąd tak wysoka cena? Opis aukcji mówi wszystko i pomimo że jest napisany w bardzo wzniosłym stylu, to zawarto w nim informacje zgodne z prawdą:Zaprezentowany w 2007 roku iPhone 1. generacji, znany także nieoficjalnie pod nazwą iPhone 2G, zaskoczył 16 lat temu świat swoim 3,5-calowym ekranem o rozdzielczości 320x480 pikseli, wspierającym multidotyk. Sprzęt zrewolucjonizował rynek telefonów i - nie boję się użyć tego stwierdzenia - odmienił ludzkość.O jego wydajność dbał 32-bitowy układ Samsung RISC ARM 1176j(F)-S 1.0 620 MHz z taktowaniem ograniczonym (!) do 412 MHz, GPU PowerVR MBX Lite 3D i 128 MB pamięci eDRAM. Do sprzedaży trafiły warianty z 4, 8 lub 16 GB pamięci na dane. Pierwszy iPhone miał aparat 2 Mpix, Bluetooth 2.0 i USB 2.0. Urządzenie działające pod kontrolą iOS 1.0 otrzymało aktualizacje aż do iOS 3.1.3.Przeszukajcie swoje szuflady w poszukiwaniu wrzuconych doń urządzeń sprzed lat. Niektóre można dziś naprawdę dobrze sprzedać. Nie spodziewam się, że trzymacie w nich zafoliowane iPhone'y, ale może inne ciekawe smartfony lub telefony?Źródło: lcgauctions