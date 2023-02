Specyfikacja Realme GT Neo 5 ujawniona. Ależ to będzie smartfon

Premiera za kilka dni.

realme GT Neo 5 - specyfikacja

realme GT Neo 5 także z większą baterią

W ostatnim czasie sporo mówi się o nowym smartfonie realme GT Neo 5 . Z dotychczasowych przecieków wynikało, że zaoferuje on najszybsze ładowanie na rynku i będzie piekielnie wydajny, pomimo tego, że... wcale nie będzie flagowcem. Teraz poznaliśmy jego pełną specyfikację i szczerze mówiąc zdziwię się, jeśli sprzęt ten nie zrobi furory.Premiera realme GT Neo 5 odbędzie się w Chinach już 9 lutego. Popularny producent nie ukrywa tego, że urządzenie ma zdetronizować Redmi K60 w roli najlepszego z wydajnych smartfonów w rozsądnej cenie. realme GT Neo 5 zostanie wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oraz ultraszybkie ładowanie z mocą 240 W. Dobrze się zaczyna? Wspaniale, jak na przedstawiciela średniej półki urządzeń.realme GT Neo 5 to również nawet 16 GB pamięci LPDDR5X i nawet 256 GB szybkiej pamięci UFS 4.0, tej samej, którą znaleźć można we wszystkich nowych smartfonach z serii Samsung Galaxy S22. Wszystkich oprócz kosztującego bagatela 4699 złotych wariantu Galaxy S23 128/8 GB.realme GT Neo 5 otrzyma efektowną obudowę z dwoma charakterystycznymi pasami biegnącymi wzdłuż i w osi obiektywów dwóch aparatów. Na miłośników fotografii mobilnej czekają łącznie trzy tylne sensory o rozdzielczości 50 Mpix, 8 Mpix (obiektyw ultraszeroki) oraz 2 Mpix (makro). OIS znajdzie się tylko w obiektywie współpracującym z matrycą o największej rozdzielczości. Żadne to zaskoczenie - topowe średniopółkowce z Chin nigdy nie legitymowały się ponadprzeciętnymi kamerkami.Jeśli chodzi ładowanie, baterię o pojemności(mało!) od zera do pełna będzie się dało naładować w zaledwie 5 minut. Jakwpłynie na żywotność tej baterii? Nie wiem, ale się domyślam. Podobno nie ma być źle.A teraz niespodzianka.Opcjonalnie realme GT Neo 5 sprzedawany będzie z baterią o pojemności 5000 mAh. Gdzie tkwi haczyk? Otóż wersja ta obsługuje ładowanie z mocą maksymalną 150 W, czyli identyczną jak w realme GT Neo 3. Nie wiem jak Wy, ale ja chętnie poświęciłbym te 90 W na rzecz 500 mAh.Oficjalną cenę poznamy za kilka dni. Nie powinno być drogo. Jeśli wierzyć pogłoskom, ta nie powinna przekroczyć. realme GT Neo 3 kosztował w Polsce 3299 złotych w przypadku wariantu 12/256. Nowość zapewne będzie odrobinę droższa.Źródło: gizchina