Test DualSense Edge już na kanale YouTube Instalki.pl

Recenzja kontrowersyjnego pada.

Czy warto kupić DualSense Edge?

DualSense Edge w Media Expert – za 1199 zł

– za DualSense Edge w Euro RTV AGD – za 1199 zł

– za DualSense Edge w MediaMarkt – za 1199 zł

Kontroler Sony DualSense Edge zaprezentowany w sierpniu ubiegłego roku przez firmę Sony dla nowych konsol PlayStation 5 do dziś wywołuje gigantyczne kontrowersje. Pad daje możliwość wyjęcia i wymiany drążków analogowych, ale też ma ograniczniki spustów i oferuje dodatkowe przyciski z tyłu urządzenia. Jednym słowem: to propozycja dla wymagających graczy. Dla kogo poza tym? Tego dowiecie się z naszej wideorecenzji.Ile kosztuje DualSense Edge? 1199 złotych, czyli tyle co aż cztery zwyczajne kontrolery DualSense! Poniżej znajdziecie odnośniki do popularnych sklepów. Są to odnośniki afiliacyjne, pozwalające nam rozwijać serwis i dostarczać Wam jeszcze więcej interesujących publikacji.W zestawie z DualSense Edge kupujący otrzymują dobrej jakości przewód USB-C w oplocie oraz specjalny futerał, pomagający przechowywać cenny sprzęt wraz z akcesorium w taki sposób, aby ten się nawet nie zakurzył.DualSense Edge - recenzja, wideorecenzja, test, opiniaPoniższarozwieje wszelkie wątpliwości. Już teraz zdradzę, że sprzęt ma masę zalet, ale... nie jest dla każdego. Dlaczego? Obejrzyjcie nasz test, a poznacie opinię na jego temat.Źródło: mat. własny