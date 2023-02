Moder przerobił smartfon Microsoft Surface Duo 2 na megakonsolę do gier

Pomysłowy projekt.

Surface Duo 2 przerobiony na konsolę do gier

Rozkładany smartfon Microsoft Surface Duo 2 to sprzęt delikatnie mówiąc niezbyt popularny. W świecie rozkładanych smartfonów pod względem popularności gra w zupełnie innej lidze niż produkty firm takich jak Samsung, Huawei, OPPO i Motorola. Urządzenie to kupiło spore grono zagorzałych miłośników produktów Microsoftu oraz garść osób pragnących je w szeroko pojęty sposób modyfikować. Jeden z modderów przerobił Surface Duo 2 na przedziwną konsolę do gier.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie Sarspazzard stworzył nietuzinkowego handhelda do emulacji, przerabiając weń smartfon Surface Duo 2. Dodał fizyczne elementy sterujące, wentylator pełniący rolę chłodzenia, a nawet gniazda na kartę microSD i nośniki pamięci USB.Efekt jak sami widzicie jest dość... ciekawy. Konstrukcja wydaje się toporna, od razu wygląda jak amatorska przeróbka, ale urządzenie stało się funkcjonalne. Normalnie Surface Duo 2 nie wpasuje się ze względu na swoją obudowę w żaden kontroler dla smartfonów z iOS lub Androidem. Tutaj jak widać wykonano dedykowaną konstrukcję.Do tej pory Surface Duo wykorzystywano w roli konsol emulujących gry z wykorzystującej dwa ekrany konsolki Nintendo DS. Nie modyfikowano ich jednak od strony konstrukcyjnej. Przeróbka internauty Sarspazzard nie jest trudna, a wszystkie dołożone elementy można bez większego wysiłku kupić w sieci. Wymieniono je tutaj Czy ktoś z Was kupił sobie Surface Duo? Jak wrażenia?Źródło: Reddit