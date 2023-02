Kupiła iPhone'a na OLX. Zawartość paczki ją zaskoczyła

Kolejny taki przypadek.

iPhone z OLX - przestroga

iPhone z OLX brzmi jak dobry pomysł? Każdy, kto chce kupićlub po prostu iPhone'a w podejrzanie atrakcyjnej cenie, powinien dwa razy zastanowić się nad tym, czy aby na pewno chce to zrobić. Ciekawą i smutną historią podzielili się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Pewna 19-latka zamiast przesyłki z iPhonem dostała przesyłkę z bezużytecznymi akcesoriami.Do bialskich policjantów zgłosiła się 1 lutego 2023 roku 19-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej. Nastolatka opowiedziała, że oszukano ją podczas zakupów na OLX. Zachęcona atrakcyjną ceną smartfona iPhone postanowiła nabyć go za pobraniem. W jaki sposób pobranie miało ją ochronić przed ewentualnym oszustwem? Tego nie wiadomo, bowiem najpierw opłaciła przesyłkę, a dopiero później otworzyła paczkę.Cena mogła wydawać się kobiecie podejrzana, ale zachowanie sprzedającej podobno takie nie było. 19-latka otrzymała nawet numer przesyłki, by mogła wygodnie śledzić zamówiony przez siebie przedmiot. Rozczarowanie spotkało ją po rozpakowaniu kartonu. Wewnątrz paczki zamiast smartfona Apple iPhone znajdowały się szkła ochronne na ekran.