Awaryjność dysków twardych, a ich pojemność. Zaskakujące wyniki badania

Interesujące wyniki analizy.

Chyba każdy użytkownik komputera chciałby korzystać z możliwie jak najlepszego i jak najwydajniejszego sprzętu, ale na drodze do realizacji tych pragnień staje najczęściej ograniczony budżet. Biednemu wiatr zawsze w oczy - znacie może to powiedzenie? Przywołuję je teraz zupełnie nieprzypadkowo. Backblaze przeanalizowało działanie 230921 mechanicznych dysków twardych od 29 różnych producentów. Okazało się, że największe ryzyko awarii występuje w przypadku tych o najmniejszej pojemności. Pod uwagę należy wziąć jednak pewien bardzo ważny czynnik, mający zapewne niemałe znaczenie dla wyników pomiaru.W dzisiejszych komputerach coraz popularniejsze są bardzo szybkie dyski SSD M.2 PCIe. Spora część konsumentów poszukując pojemnego i taniego nośnika danych w dalszym ciągu sięga jednak po dyski HDD. Wygląda na to, że osoby pragnące nabyć sprzęt o możliwie największej trwałości powinny wybierać nośniki o jak największej pojemności.

Pojemności dysków rosną, ale awaryjność też

Najbardziej i najmniej awaryjne dyski twarde

Źródło: Canva ProNa koniec 2022 roku firma zajmująca się tworzeniem kopii zapasowych w chmurze wykorzystywała 236 608 dysków twardych, w tym 4299 dysków startowych i 235 608 dysków dla danych. Firma Backblaze wykluczyła z analizy jednostki rozruchowe i 388 dysków twardych z danymi, ponieważ były one używane do testów lub na każdy model składało się mniej niż 60 jednostek. Badanie Backblaze wykonano zatem na próbie 230921 urządzeń, na które składało się 29 modeli dysków HDD od najpopularniejszych producentów takich jak Toshiba, Seagate, Samsung i kilku innych. Jedynym modelem dysku, któremu nie przytrafiła się żadna awaria na przestrzeni całego 2022 roku był Seagate ST8000NM000A, czyli sprzęt o pojemności 8 TB.Backblaze, firma oferująca przestrzeń dyskową w chmurze, podała, że dyski talerzowe o pojemnościach 12 TB, 14 TB i 16 TB ulegały awariom znacznie rzadziej od mniejszych nośników. W ciągu ostatniego roku roczny wskaźnik awaryjności (AFR) dysków twardych wzrósł znacząco z 1,01 procent w 2021 roku do 1,37 procent w 2022 roku. Czyżby oznaczało to oszczędności na liniach produkcyjnych? Niekoniecznie.Zauważono, że każdy rozmiar (oprócz dysków 16 TB) zaliczył wzrost AFR w latach 2021-2022, gdy dyski twarde o większej pojemności — 12 TB, 14 TB i 16 TB — zostały porównane z mniejszymi — 4 TB, 6 TB, 8 TB i 10 TB. AFR dla małych dysków wyniósł 2,12 procent, znacznie więcej niż wzrost o 1,37 procent dla wszystkich dysków twardych w 2022 roku. Ponadto, mimo że mniejsze jednostki przepracowały tylko 28,7 procent wszystkich dni w 2022 roku, ich awarie stanowiły aż 44,5 procent awarii wszystkich dysków.Kwartalny współczynnik awaryjności dysków twardych w Backblaze, według producenta. | Źródło: BackblazeCo dość ważne z perspektywy wyciągania zbyt daleko idących wniosków, dyski o mniejszej pojemności były nieco starsze od pozostałych urządzeń. Najstarsze z modeli dysków, Seagate ST6000DX000 (6 TB), miały średnio 92,5 miesiąca. Ich AFR w 2021 roku wynosił 0,11 procent, podczas gdy w 2022 roku już 0,68 procent.Dane od Backblaze dotyczące AFR dysków poszczególnych producentów dowodzą, że najwyższy wskaźnik awaryjności mają dyski Seagate i Toshiba. Kolejna ważna uwaga: większość jednostek Seagate była znacznie starsza niż inne badane dyski twarde.Wielką tajemnicą nie jest przecież fakt, że mechaniczne dyski talerzowe zawodzą na ogół tym częściej, im dłużej działają.Źródło: Backblaze