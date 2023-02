W szkole w Rybniku uczniowi wybuchł plecak. Wiemy, co zawiniło

Nie korzystajcie z najtańszych akcesoriów tego typu.

Do niecodziennej i potencjalnie bardzo niebezpiecznej w skutkach sytuacji doszło do jednej ze szkół w Rybniku. Pamiętacie, jak wybuch hulajnogi elektrycznej w Warszawie uszkodził blok ? Tym razem eksplozja miała miejsce wewnątrz plecaka jednego z uczniów placówki, w trakcie zajęć lekcyjnych. Jak przekazał rzecznik rybnickiej policji, ewakuowano 256 osób.Wielokrotnie pisaliśmy już na temat wybuchających baterii, co dzieje się najczęściej w wyniku ich rozszczelnienia. Takie zdarzenie miało najprawdopodobniej miejsce w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Cmentarnej w Rybniku. Jak donosi policja, podczas lekcji w plecaku jednego z ucznia zapalił się powerbank. Mówi się o, choć jedna z nauczycielek przekazała, że w trakcie zajęć z jednego z plecaków unosił się dym.Klasa, a w następstwie część szkoły została zadymiona, co wymagało przeprowadzenia ewakuacji.- mówił dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

"Wczoraj, około godziny 11.00, dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w szkole podstawowej wybuchł plecak ucznia. Do zdarzenia doszło podczas lekcji, a huk przypominał wystrzał petardy. Na miejsce interwencji przybyli strażacy oraz policjanci z rybnickiej komendy. Ze szkoły ewakuowano 225 dzieci oraz 31 osób dorosłych"

Pilnujcie ładowanego sprzętu, zwłaszcza w nocy

Źródło: Canva ProUczniów ewakuowano nie na zewnątrz, a ze względu na kiepską pogodę do sali gimnastycznej. Wstępne rozpoznanie wykazało, że powerbank zapalił się, gdy był podłączony do telefonu.Obyło się bez poszkodowanych.– przekazała st. asp. Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji.Uważajcie na to, z jakiego sprzętu korzystacie. Tanie powerbanki i nieoryginalne, tanie ładowarki mogą być przyczyną wielu nieszczęść. Opisywaliśmy m.in. sytuację, gdy ładowarka do iPhone zapaliła się i poparzyła twarz 17-letniej dziewczyny . Nigdy nie trzymajcie ładowanego sprzętu w pobliżu twarzy lub łóżka. Starajcie się stawiać go z dala od łatwopalnych rzeczy, a jeśli ładujecie hulajnogi elektryczne latem, róbcie to na wszelki wypadek obok otwartego okna.Źródło: Rybnik.com.pl, zdj. tyt. Canva Pro