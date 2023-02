AMD celowo zmniejsza dostawy, aby procesory były drogie

Brutalne prawa rynku.

Prawa ekonomii są brutalne, a żadna korporacja nie działa charytatywnie, chociażby cieszyła się najlepszą opinią wśród konsumentów. Niemałe zamieszanie pośród internautów wywołały słowa, które padły we wtorek z ust. Kobieta uspokajała inwestorów mówiąc wprost o tym, że AMD celowo zmniejsza dostępność swoich produktów, aby utrzymywać ich. To, co na pewno podoba się inwestorom, wzbudziło wściekłość w szeregach fanów.Sytuacja na rynku kart graficznych nauczyła całą masę osób tego, jak działa. Jeśli podaż jest niewielka, a zapotrzebowanie ogromne, ceny rosną do niebotycznie wysokich poziomów. Jeżeli natomiast rynek jest przesycony produktami, producenci muszą konkurować ze sobą cenowo, by pozbyć się wyprodukowanych już dóbr materialnych. Teraz lekcję ekonomii miłośnikom marki AMD daje Lisa Su.We wtorek wieczorem dyrektor generalna AMD, Lisa Su, uspokajała niepokoje w szeregach inwestorów. Podkreślała, że firma była i nadal będzie oferować procesory graficzne w taki sposób, aby "zrównoważyć podaż i popyt". W skrócie: podmiot ten będzie utrzymywał ceny na wysokim poziomie i obniżał produkcję, aby podtrzymywać ograniczoną lub po prostu niewielką dostępność określonych podzespołów.- przekonywała Su.Sytuacja ekonomiczna na świecie uległa znaczącemu pogorszeniu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ludzie mniej chętnie w ostatnim czasie wydają pieniądze, a ceny dóbr rosną. W trakcie pandemii, gdy wiele osób spędzało czas w domach, branża technologiczna notowała doskonałą sprzedaż. Teraz nikogo nie powinien dziwić fakt, że osoby pragnące zmodernizować swój komputer są sfrustrowane.Wiele firm sprzętowych przyzwyczaiło się do dużego popytu wywołanego. Teraz, gdy rynki ostro wyhamowują, firmy mają nadwyżki zapasów i próbują przechylić szalę w taki sposób, aby utrzymać swoje wyniki ze względu na inwestorów.Naturalne prawa ekonomii nakazywałyby obniżać ceny, aby pozbyć się zapasów. To wiązałoby się z rezygnacją z gigantycznych marż, które nakładano jeszcze do niedawna. PC World podaje, że marża brutto firmy AMD wzrosła w ostatnim kwartale do 51 procent. Gdyby ta miała ulec zmniejszeniu, dla inwestorów byłaby to strata.Wyjście z sytuacji?Oszczędzajcie, inwestujcie. Kiedyś będzie lepiej.Oby.Źródło: Techspot , PC World