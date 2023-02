Samsung Galaxy S23 oficjalnie. Pokazałem je babci, popukała się w głowę

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S23 zwalą Cię z nóg.

50 MP - podstawowy (85 st., f/1.8, 23 mm, OIS, dual pixel)

12 MP - szeroki kąt (120 st., f/2.2, 13 mm)

10 MP - teleobiektyw (36 st., f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny)

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

200 MP - główny (85 st., f/1.7, 23 mm, OIS, dual pixel)

12 MP - ultraszeroki (120 st., f/2.2, 13 mm)

10 MP - teleobiektyw (36 st., f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny, OIS)

10 MP - teleobiektyw (11 st., f/4.9, 230 mm, 10x zoom optyczny, OIS)

Samsung Galaxy S23 - opinia i pierwsze wrażenia

Ceny Samsung Galaxy S23 w Polsce

Samsung Galaxy S23 8/128 - 4599 złotych

- 4599 złotych Samsung Galaxy S23 8/256 - 4799 złotych

- 4799 złotych Samsung Galaxy S23+ 8/256 - 5799 złotych

- 5799 złotych Samsung Galaxy S23+ 8/512 - 6299 złotych

- 6299 złotych Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 - 7499 złotych

- 7499 złotych Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1 TB - 8699 złotych

Samsung Galaxy S23. | Źródło: Instalki.plCiekawi jesteście zapewne baterii. Tym razem Samsung postawił na akumulator 3900 mAh z ładowaniem 25 W i ładowaniem bezprzewodowym. Zamknięty w wodoodpornej obudowie (IP68) sprzęt otrzymał aparat przedni 12 Mpix oraz trzy aparaty główne:Na pokładzie nie zabrakło głośników stereo, czytnika linii papilarnych w ekranie oraz modułów łączności 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Podobnie jak wszystkie pozostałe modele Samsung Galaxy S23 działa pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1.Wymiary Samsung Galaxy S23 to 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, a masa - 167 gramów.to propozycja dla osób nie mających cierpliwości do kiepskiego czasu działania na baterii modelu najmniejszego. Różnic z modelem tańszym nie ma tu wiele, ale są dość istotne. Samsung Galaxy S23+ ma ekran o przekątnej 6,6 cala, pojemniejszą baterię 4700 mAh z ładowaniem 45 W oraz więcej pamięci na dane, bo 256 lub 512 GB.Samsung Galaxy S23 oraz Samsung Galaxy S23+. | Źródło: Instalki.plWymiary Samsung Galaxy S23+ to 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, a masa wynosi 195 gramów.Najwydajniejszym, największym i najdroższym zarazem tegorocznym flagowcem Samsunga jest Samsung Galaxy S23 Ultra. Odpowiedź Koreańczyków na iPhone 14 Pro Max szokuje ceną, ale i specyfikacją.Samsung Galaxy S23 Ultra. | Źródło: Instalki.plto przede wszystkim ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1440x3088 pikseli oraz szerszym zakresie odświeżania - od 1 do 120 Hz. Mocy obliczeniowej dostarcza układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8 lub 12 GB RAM-u. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 512 GB lub aż 1 TB pamięci.Samsung Galaxy S23 Ultra. | Źródło: Instalki.plProducent w przypadku Samsung Galaxy S23 Ultra zastosował baterię 5000 mAh, ale nie podniósł maksymalnej mocy ładowania. W związku z tym smartfon ładować da się z maksymalną mocą 45 W.Samsung Galaxy S23 Ultra to również nieco odmienny zestaw aparatów, na czele z główną kamerką 200 Mpix. O ile z przodu podobnie jak w pozostałych modelach widnieje aparat 12 Mpix, to z tyłu znalazły się sensory:Na briefingu przedpremierowym obecny był Arek, który nagrał dla Was swoje pierwsze wrażenia na temat wszystkich nowości. Obejrzycie je poniżej.No cóż, jest drogo i drożej niż rok temu. Podwyżki cen niestety nie ominęły także i flagowców południowokoreańskiego producenta. Najtańszy model jest aż o 600 złotych droższy niż podstawowy model poprzedniej generacji! Poszczególne urządzenia kosztują:Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra. | Źródło: Instalki.plRozmawiałem z babcią o tym, co sądzi na temat cen nowości Samsunga. Popukała się tylko po głowie i zapytała:. Trudno się z nią nie zgodzić.Przedsprzedaż urządzeń już ruszyła. Sprzedaż regularna rozpocznie się 17 lutego. Smartfony Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 będą wtedy szeroko dostępne u operatorów sieci i w handlu detalicznym on-line oraz w wersji Unlocked by Samsung na stronie Samsung.pl.Źródło: mat. własny, Samsung