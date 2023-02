OPPO Reno8 T już w Polsce - oto jego cena. Ma szokujący aparat portretowy

Coś dla miłośników fotografii mobilnej.



Doczekaliśmy się polskiej premiery nowego smartfona marki OPPO. Tym razem chodzi o model OPPO Reno8 T. Czym wyróżnia się na tle całej masy innych podobnych urządzeń? Producent postanowił puścić oko dla miłośników fotografii mobilnej, a w szczególności zdjęć portretowych i tych wykonywanych w bardzo dużym zbliżeniu. Cena OPPO Reno8 T w Polsce nie wydaje się wygórowana.



OPPO Reno8 T - specyfikacja

OPPO Reno8 T wykorzystuje 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G99 oraz 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB przestrzeni, dając mu jednocześnie opcję zwiększenia jej o aż 2 TB za pomocą karty micro SD.



Zasilany baterią o pojemności 5000 mAh sprzęt wspiera technologię ładowania SuperVOOC 33 W. Producent twierdzi, że umożliwia ona naładowanie baterii od zera do 100 procent na przestrzeni nieco ponad godziny. Działający pod kontrolą ColorOS 13 smartfon wyposażono w głośniki stereo.



OPPO Reno8 T jako pierwszy z serii Reno otrzymał aparat portretowy 100 Mpix z matrycą OVA 0B40. W trybie automatycznym za jego pomocą użytkownik zrobi zdjęcia w rozdzielczości 12 Mpix, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z możliwości przechwycenia zdjęć 100 Mpix.



Oprócz niezwykłego aparatu portretowego jest tu także obiektyw do makrofotografii. OPPO pisze o mikroobiektywie z funkcją mikroskopu, pozwalającym na 20-krotne lub 40-krotne powiększenie obiektów. Poniżej prezentujemy nadesłane przez OPPO zdjęcia, stanowiące próbkę potencjału tego modułu.





OPPO Reno8 T aparat mikroskopowy - 20x. | Źródło: OPPO



