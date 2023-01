To urządzenie sprawdzi, czy faktycznie się śmiejesz, zanim wyślesz LOL w wiadomości

Nie oszukasz go.

LOL Verifier, czyli nietypowy wykrywacz kłamstw

I made this thing called LOL Verifier: a device that only lets you type lol if you’ve actually laughed out loud pic.twitter.com/Gsc63yGEm0 — Brian Moore (@lanewinfield) January 3, 2023

Wynalazek, który wywołuje uśmiech na twarzy

Kiedy ostatnio rzeczywiście śmiałeś się na głos, gdy wysłałeś komuś w wiadomości wyrażenie LOL? No właśnie. Większość osób używa wyrażenia(ang. laughing out loud), gdy coś jest dla nich zabawne. Rzadko ktokolwiek robi to jednak, jednocześnie wydając z siebie jakiekolwiek odgłosy.Pewien człowiek stwierdził, że tak być po prostu nie może – że przez to wszystko LOL przestało być autentycznym wyrażeniem. W związku z tym stworzył urządzenie, które sprawdzi, czy faktycznie się śmiejesz, zanim pozwoli Ci wysłać komuś słynny akronim. Jego nazwaTwórca urządzenia,, zaprezentował je światu na Twitterze. Jak wyjaśnił, wykorzystuje ono algorytm wytrenowany za pośrednictwem darmowej platformy do nauczania maszynowego –. Moore nagrał 100 próbek swojego śmiechu, o łącznej długości wynoszącej około 3 minuty i je wykorzystał w treningu.LOL Verifier, podłączony do mikrofonu, stanowi swego rodzaju pomost między klawiaturą komputera a komputerem. Za każdym razem, gdy Moore napisze akronim LOL, nie śmiejąc się na głos, dioda urządzenia zaświeci na czerwono i automatycznie poprawi jego kłamstwo. Zamiast „LOL” urządzenie wyśle wyrażenie bardziej zgodne z rzeczywistością, takie jak „zabawne”. Z kolei jeśli po napisaniu „LOL” Moore faktycznie się zaśmieje, dioda zaświeci na zielono, a tekst komentarza czy wiadomości zostanie opublikowany w niezmienionej formie.Oczywiście, LOL Verifier to tylko ciekawostka – sprzęt powstały dla zabawy. Jego przykład pokazuje jednak, jak niesamowite rzeczy można stworzyć, gdy ma się interesujący pomysł. Oczywiście pokazuje też, jak bardzo akronim LOL został wypłukany ze swojego znaczenia.Kto wie, być może w przyszłości Brian Moore zbuduje też weryfikator innego popularnego akronimu – LMAO (ang. laughing my ass off). To sugeruje końcówka wideo, którym podzielił się na Twitterze. Nie wiem jak Ty, ale ja chcę zobaczyć go w akcji.Źródło: Brian Moore/Twitter