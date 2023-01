Sprawdziłem nowe gry z NVIDIA DLSS 3 na Palit GeForce RTX 4080

Jest wydajna karta, jest zabawa.

Jaki monitor do RTX 4080?

Wrażenia z użytkowania Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC

Wiedźmin 3 (rynek w Novigradzie) - 1440p, ust. ultra, RT maks. - 38 kl./s.

- 1440p, ust. ultra, RT maks. - 38 kl./s. Wiedźmin 3 (rynek w Novigradzie) - 1440p, ust. ultra, RT maks., DLSS 3.0 - 76 kl./s.

- 1440p, ust. ultra, RT maks., DLSS 3.0 - 76 kl./s. Wiedźmin 3 (ogrody pałacowe) - 4K, ust. ultra, RT maks. - 24 kl./s.

- 4K, ust. ultra, RT maks. - 24 kl./s. Wiedźmin 3 (ogrody pałacowe) - 4K, ust. ultra, RT maks., DLSS 3.0 - 65 kl./s.

Portal RTX - 1440p, ust. maksymalne, RT on, DLSS off - 67 kl./s.

- 1440p, ust. maksymalne, RT on, DLSS off - 67 kl./s. Portal RTX - 1440p, ust. maksymalne, RT on, DLSS 2.0 - 82 kl./s.

- 1440p, ust. maksymalne, RT on, DLSS 2.0 - 82 kl./s. Portal RTX - 1440p, ust. maksymalne, RT on, DLSS 3.0 - 107 kl./s.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC. | Źródło: PalitPalit GeForce RTX 4080 GameRock OC wyposażony jest w backplate usztywniający konstrukcję oraz imponujące 3,5-slotowe chłodzenie, na który składają się trzy wentylatory Gale Hunter z nowymi finami Y Formula. Całość ma interesujące podświetlenie ARGB. Jedni powiedzą, że odpustowe, a do mnie akurat ten design przemawia. W rzeczywistości prezentuje się korzystniej niż na zdjęciach. Co kto lubi. :)Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC. | Źródło: PalitPobór mocy karty graficznej wynosi 340 W, ale realnie w grach zużycie oscyluje raczej w okolicach 230 W. To naprawdę świetna wartość biorąc pod uwagę wydajność karty.Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC. | Źródło: PalitO cenie kart NVIDIA GeForce RTX 4080 można powiedzieć sporo, ale na pewno nie to, że jest niska. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to karta dla 64,60 procenta graczy nadal korzystających z monitorów o rozdzielczości 1080p. Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC to potwór pozwalający osiągać bardzo dużą liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p i komfortowo bawić się w rozdzielczości 4K - w obu przypadkach nie zawsze trzeba aktywować nawet DLSS!Absolutnym minimum dla Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC jest przyzwoity monitor o rozdzielczości 2560x1440 pikseli (lub odpowiadającej jej rozdzielczości w proporcjach 21:9 (i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej co najmniej 144 Hz. 240 Hz? Proszę bardzo. 360 Hz?! Jasne, zrobicie z tego użytek zwłaszcza w tytułach e-sportowych. Czy warto inwestować w aż tak szybkie monitory? Ja postawiłbym raczej na dobrej klasy monitor 4K 144 Hz. Ten nadawał się będzie do pary z dowolnym GeForce RTX 4080 wręcz wzorowo.Najnowsza ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania na Steam z grudnia 2022 roku pokazuje, że z monitorów 1440p korzysta 11,80 procent graczy. Monitorów 4K używa jedynie 2,64 procenta grających na Steam. Jak widać RTX 4080 dedykowany jest najbardziej zagorzałym graczom lub po prostu tym miłośnikom gier, którzy chcą ulepszyć swój sprzęt.Obecnie już ponad 250 gier i aplikacji korzysta z rozwiązań RTX. Do ich grona zaliczają się oczywiście najsłynniejszy chyba ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym oraz NVIDIA DLSS, czyli technika pozwalająca w prosty sposób poprawić jakość obrazu i zwiększyć liczbę klatek na sekundę w grach. Nie wiem kiedy ostatnio korzystaliście z DLSS, ale obecnie to właśnie DLSS jest gwarancją najwyższej liczby klatek w grach przy zachowaniu jakości obrazu dorównującej rozdzielczości natywnej.Warto mieć na uwadze również zmniejszającą opóźnienia technikę NVIDIA Reflex, stworzony z myślą o twórcach i streamerach NVIDIA Broadcast czy też po prostu solidne sterowniki GameReady, dystrybuowane za pośrednictwem mega użytecznej aplikacji GeForce Experience.Kartę graficzną testowałem w całej masie tytułów. Ostatnio naprawiam samochody w Car Mechanic Simulator 2021, lubię dla relaksu przyciąć w Fortnite, ale też ogrywam dwa tytuły wzbogacone niedawno o wodotryski od NVIDIA. Mam na myśli Wiedźmina 3: Dziki Gon Next-gen oraz Portal RTX. Poczciwy "Wiesiek" po kilku hot fixach działa już z grubsza jak należy, a Portal RTX od początku działa wyśmienicie. Obie te gry fajnie obrazują potencjał najnowszych kart z serii GeForce RTX 40.Pełnię potencjału Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC pozwala zobaczyć monitor 4K już za ok. 2500 złotych. Mam tu na myśli popularny model Gigabyte M28U z matrycą IPS o rozdzielczości 3840x2160 pikseli i odświeżaniu obrazu na poziomie 144 Hz. Żałuję, że na czas w Polsce nie zadebiutował nieco droższy monitor Cooler Master Tempest GP27U (4K) z panelem MiniLED, bo równie chętnie sparowałbym go z układem od NVIDIA.Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen skłoni masę osób do rozpoczęcia zabawy w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego na nowo. Nowe ustawienia graficzne Uber Plus i śledzenie promieni wyciskają siódme poty z dowolnej maszyny. Nawet Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC w parze z podkręconym procesorem Intel Core i7-11700K dostał niezłego łupnia od lubianego tytułu po włączeniu absolutnie wszystkich opcji na maksimum, aktywacji ray tracingu i przed włączeniem techniki DLSS 3. W porównaniu z dotychczas najwyższymi ustawieniami Uber jest przepaść i aby to zrozumieć wystarczy zerknąć na poniższe zrzuty ekranu.Wiedźmin 3 - Uber (ust. maksymalne z klasycznego Wiedźmina 3). | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - Uber Plus (ust. maksymalne z nowego Wiedźmina 3 z RTX). | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - Uber (ust. maksymalne z klasycznego Wiedźmina 3). | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - Uber Plus (ust. maksymalne z nowego Wiedźmina 3 z RTX). | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWłączenie śledzenia promieni w Wiedźminie 3 skutkuje dwoma rzeczami: diametralną poprawą oświetlenia i cieniowania oraz gigantycznym spadkiem liczby klatek na sekundę. Efekt wizualny równoznaczny jest z efektem wow dla osób ceniących sobie oprawę graficzną zbliżoną do fotorealizmu. Czy warto włączyć ray tracing? Odpowiedź jest oczywista, a przynajmniej dla graczy z kartami graficznymi takimi jak Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC, czyli serii RTX 4000, którzy klatkarz zwiększą dzięki DLSS 3. Swoją drogą, DLSS w fenomenalny sposób poprawia szczegółowość obrazu. Spójrzcie tylko choćby na okna budynków na rynku w Novigradzie.Wiedźmin 3 - ust. Uber Plus z Ray Tracingiem. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - ust. Uber Plus z Ray Tracingiem i DLSS 3.0. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - ust. Uber Plus bez Ray Tracingu. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWiedźmin 3 - ust. Uber Plus z Ray Tracingiem i DLSS 3.0. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuTechnika DLSS zastosowana w nowym Wiedźminie 3 Next Gen to DLSS 3 z nowością w postaci optycznym generowaniem wielu klatek (Optical Multi Frame Generation). Jej włączenie w napędzanych przez nowe rdzenie Tensor czwartej generacji kartach GeForce RTX 40 przekłada się na znacznie wyższy zysk FPS niż za sprawą DLSS 2. Optical Multi Frame Generation generuje zupełnie nowe klatki, a nie tylko piksele, zapewniając przy tym zdumiewający wzrost wydajności. Analizowane są dwa sekwencyjne obrazy z gry i obliczane dane wektorów ruchu dla obiektów i elementów, które pojawiają się w kadrze. Nie są natomiast modelowane przez tradycyjne wektory ruchu silnika gry. To radykalnie zmniejsza wszelkie anomalie wizualne podczas renderowania elementów w postaci cząsteczek, odbić, oświetlenia i cieni.W tym miejscu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości: gry z DLSS 3.0 przy okazji z automatu mają zaimplementowaną technikę DLSS 2.0 (Super Resolution), przez co z dodatkowych klatek będą cieszyć się również posiadacze kart z rodziny NVIDIA GeForce RTX 3000 i RTX 2000 - po prostu nie skorzystają oni z nowości w postaci Optical Multi Frame Generation, przez co wzrost liczby FPS nie będzie aż tak spektakularny.Pomówmy o konkretach. W przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen różnica pomiędzy zabawą w rozdzielczości 1440p w ustawieniach Uber Plus, z ray tracingiem bez DLSS, a tą z aktywnym DLSS 3.0 z generacją klatek jest kolosalna. Wartości FPS prezentuje poniższy wykres. Dodam, że włączyłem ray tracing, NVIDIA Hairworks… wszystko co mogłem. Różnice te są jeszcze bardziej istotne w przypadku grania w 4K, kiedy liczba klatek jest mniejsza i każda klatka ekstra powyżej granicy 60 kl./s. wydaje się być na wagę złota.Czy zatem mimo wszystko warto włączyć ray tracing w odświeżonym Wiedźminie? Moim zdaniem odpowiedź dla każdego posiadacza najnowszych kart NVIDIA jest oczywista: tak, bo dadzą sobie z nim radę, a jeśli komuś klatek będzie za mało, z pomocą przyjdzie DLSS 3.0 obecny w kartach najnowszej generacji. DLSS obsługiwany przez wszystkie karty RTX w Wiedźminie 3 wpływa pozytywnie wyłącznie na jakość obrazu. Liczba klatek pozostaje niezmienna, co może być wynikiem niedopracowania gry.Dodam, że na tę chwilę 21 gier wspiera DLSS 3.0, a zapowiedziano już kolejne 23 tytuły ze wsparciem dla tej techniki. Dużo to czy mało? W mojej ocenie wciąż niewiele, ale w zasadzie każdego miesiąca NVIDIA zapowiada kolejne tytuły.Nowe wydanie Wiedźmina to także NVIDIA Reflex, która to jednak ma znaczenie w mojej ocenie przede wszystkim w grach sieciowych. NVIDIA Reflex zadebiutowała wraz z układami GeForce RTX z serii 30, ale skorzystają z niej też gracze z kartami NVIDIA GeForce GTX 1000, RTX 20, i RTX 40. Pozwala ona minimalizować opóźnienie pomiędzy akcją wykonywaną na klawiaturze i myszy przez gracza, a tym, co dzieje się na ekranie. Zysk wyrażony w milisekundach docenią posiadacze szybkich monitorów, grający głównie w produkcje takie jak Fortnite, Valorant i Apex Legends.A z co z grą Portal RTX? Cóż, to kolejny po Minecraft RTX i Quake RTX ambitny projekt przeniesienia dość leciwej już gry do nowoczesnego świata pięknej grafiki. Remaster kultowej gry Valve otrzymali za darmo wszyscy posiadacze podstawowej wersji tego tytułu na Steam. Nie mogłem sobie odmówić sentymentalnej podróży w przeszłość.Portal wyładniał, to niepodważalny fakt, choć zaryzykuję stwierdzenie, że podstawowa wersja gry nie zestarzała się zbyt mocno i nadal wygląda dobrze. Oprawa graficzna Portal RTX prezentuje się jednak tak, jakby Portal RTX stworzono zupełnie niedawno, a w Portalu widać już odciśnięte piętno czasu. Napisy na ścianach stały się nagle ostre jak żyleta. Wszelkie podświetlone przyciski wyglądają iście filmowo. Oświetlenie jest znacznie ładniejsze. Kolosalne wrażenie zrobiły na mnie wszelkiego rodzaju odbite promienie świetlne. To one w dużej mierze odpowiadają za atmosferę panującą w Aperture Labs. Portal wygląda troszkę jak jakieś demo technologiczne... szalenie grywalne demo technologiczne.Portal Classic. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPortal RTX. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPortal RTX i DLSS 3.0 - znacząca poprawa szczegółowości kratek na dole ekranu. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuFajerwerki graficzne odpalane są kosztem mniejszej wydajności, którą ponownie można podnieść poprzez aktywację DLSS 3.0. Różnice ponownie są znaczące.Czy wszystkie powyższe nowoczesne zmiany mają wielkie znaczenie? Niektórzy powiedzą, że nie, ale maniacy gier tacy jak ja to docenią. Musimy pamiętać o tym, że na całą oprawę graficzną każdej gry składają się nie tylko rzeczy na pierwszym planie, ale także drobne niuanse. Jasne, da się doskonale bawić bez ultrarealistycznego oświetlenia i pięknych tekstur, ale gdy to zostanie włączone, wszystko wydaje się bardziej... kompletne? Po raz pierwszy odczułem to w Metro RTX, a przy okazji Portal RTX widzę, że zabawa jest po prostu przyjemniejsza. Portal RTX wygląda jak gra nowsza od Portal 2. Jak gra napisana na nowo od strony graficznej. Tak jak mówi się, że "w życiu ważne są tylko chwile", tak w świecie gamingu liczą się detale. "Ten kwalitet", jak mawia mój dobry przyjaciel Tomek Hajto.Zobaczcie na dwa poniższe zrzuty ekranu - to porównanie Portal bez RTX z Portalem RTX. Komentarz wydaje się zbędny.Portal RTX i DLSS 3.0. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu