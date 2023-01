Pomysł na prezent walentynkowy? Sprawdź promocję Huawei

Ruszyła wyprzedaż "Kochaj wyjątkowe momenty".

Pomysł na prezent na Walentynki? Jeśli rozważałeś podarować bliskiej osobie elektronikę użytkową, być może zainteresuje Cię najnowsza promocja zorganizowana przez Huawei. Dziś wystartowała wyprzedaż pod hasłem. Obniżki w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w sieciach handlowych partnerów będą obowiązywały do 14 lutego bieżącego roku. Na huawei.pl będzie można m.in. skorzystać z kuponów rabatowych, obniżających wartość zamówienia o 50, 100, 200 lub nawet 500 złotych, a także otrzymać prezenty i dokupić akcesoria w obniżonych cenach.Na przestrzeni kolejnych dwóch tygodni na poszukujących technologicznego prezentu walentynkowego w sklepie Huawei.pl czeka zatrzęsienie przecenionych produktów. Przeceniono m.in. flagowy smartfon Huawei Mate 50 Pro i to aż o 700 złotych. W wersji z wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym i 512 GB pamięci na dane kosztuje 5799 złotych, a w wersji klasycznej, czarnej lub srebrnej, z 256 GB pamięci – 5299 złotych. Huawei do każdego z modeli dorzuca w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 o wartości 899 złotych, etui flip cover i przedłużoną o rok gwarancję.Inne ciekawe oferty to m.in.:Można do niego dokupić słuchawki Huawei FreeBuds 4 za 299 zł, plecak Huawei CD66 za 199 zł oraz router Huawei WiFi AX2 za 49 zł, a przedłużona gwarancja kosztuje zaledwie 9,90 zł.W pakiecie z dwoma zegarkami można za 599 złotych, dokupić słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2, wagę Huawei Smart Scale 3 za 49 złotych oraz dodatkowy pasek za 9,90 złotych.Promocji jest oczywiście znacznie więcej. Znajdziecie je pod tym adresem Każda osoba, która w czasie trwania walentynkowej promocji zapisze się na newsletter od Huawei, otrzyma kupony rabatowe na zakupy. Otrzymają je również dotychczasowi subskrybenci. Kupony będą ważne od 30 stycznia do 14 lutego 2023 roku.Dostępne są kupony o wartości:Dokonując zakupu w sklepie huawei.pl, klienci mają również możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 złotych, szybkiej dostawy oraz podwojenia punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.Źródło: Huawei