"Malutki potwór". Najmniejszy na świecie GeForce RTX 4090 zadziwia formą

Wymiary jak w GT 1030, ogromna moc.



Możliwe, że pamiętacie żart jednego z internautów, który przedstawił humorystyczną wizualizację przyszłego RTX 5090 Founders Edition. Karta graficzna kolejnej generacji miałaby być wielka niczym pudełko po butach… Albo może nawet i jeszcze masywniejsza? Faktycznie w ostatnich latach flagowe modele Nvidii nabrały rozmiarów, choć głównie w niereferencyjnych wersjach. Najwyższy wariant Founders Edition był mniejszy ostatnio w czasach RTX 2080 Ti, więc pomiędzy flagowcami serii RTX 3000 i RTX 4000 nie doszło do zmian.



Dzięki blokowi chłodzenia cieczą Alphacool, RTX 4090 zmniejsza się prawie 5 razy!

Dzięki modułowi Alphacool ES Geforce RTX 4090 (jest w nim też metalowy backplate), karta zmienia się nie do poznania. Oryginalny model Nvidia GeForce RTX 4090 ma wymiary 336 mm x 140 mm x 61 mm, co daje objętość 2869,44 cm sześciennych. Naprawdę dużo, choć autorskie modele partnerów Nvidii mogą być jeszcze większe.





Różnica w wymiarach jest ogromna! / Foto: Optimum Tech @ YouTube



Za to po zamontowaniu bloku Alphacool, całość ma jedynie 209 x 120 x 24 mm (zakładam, że producent podał wymiar części, a nie całego pudełka), więc tylko 601,92 cm sześciennych! To prawie 5 razy mniejsza bryła, niż Founders Edition! Mimo tak małych rozmiarów, według autora z kanału YouTube o nazwie Optimum Tech, grafika trzyma bardzo dobre temperatury. W jego przypadku hotspot maksymalnie do 66 °C na otwartym testbenchu (typowy pomiar do 58 °C, a pamięci do 62 °C).



