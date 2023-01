Polska cena Samsung Galaxy S23 szokuje. To chyba jakaś pomyłka

Absurdalne ceny nowości Samsunga.

Cena smartfonów Samsung Galaxy S23 to jakiś żart

Samsung Galaxy S23 8/256 GB - 6069 złotych

- 6069 złotych Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB - 7549 złotych

- 7549 złotych Samsung Galaxy S23+ 8/512 GB - 8159 złotych

- 8159 złotych Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB - 8159 złotych

- 8159 złotych Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB - 8679 złotych

Jak te ceny tak zostaną i potwierdzą się w środę, to zapowiada się ciekawy rok... #SamsungS23Ultra #SamsungGalaxyS23Ultra#samsung pic.twitter.com/8nbLwHaEyT — Diana Kisiała (@dkisiala) January 29, 2023

Jeśli ujawnione właśnie polskie ceny flagowców Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra okażą się prawdziwe, będzie to znaczyło, że ktoś chyba upadł na głowę. O ile bowiem do tej pory Samsung i Apple rywalizowały przede wszystkim na gruncie technologicznym, to w przypadku najnowszej generacji smartfonów obie firmy urządziły sobie chyba konkurs pod tytułem:. I patrząc na propozycję Samsunga nie mam wątpliwości, że rywalizację tym razem wygra południowokoreański producent.Premiera smartfonów Samsung Galaxy S23 została wyznaczona na 1 lutego bieżącego roku. Wtedy to dopiero poznamy ich oficjalne ceny, ale te przedpremierowo i przez przypadek zdołał zdradzić jeden z popularnych operatorów. Wszystkie nowości z serii Samsung Galaxy S23 pojawiły się na stronie Orange, a ich ceny przyprawiają o zawrót głowy i palpitacje serca. Trzymajcie się, bo co wrażliwsze serca mogą ich nie wytrzymaćCeny Samsung Galaxy S23:Jeżeli ceny się potwierdzą, najtańszy Samsung Galaxy S23 8/256 GB będzie wydatkiem rzędu aż 6069 złotych. Jak widać ktoś w Samsungu stwierdził, że skoro Apple chce za iPhone 14 równowartość 5199 złotych, a za model iPhone 14 Plus kwotę 5899 złotych, to należy jeszcze mocniej nakręcić szaleństwo cenowe.Powtarzam: 6069 złotych za prawdopodobnie bazowy model flagowca Samsunga.Istnieje oczywiście cień szansy na to, że ceny smartfonów Samsung Galaxy S23 w Orange są nieprawdziwe, ale nie chciałbym nikomu dawać złudnych nadziei. Tanio już było, a kryzys jest doskonałym pretekstem dla korporacji do ustalania cen produktów na irracjonalnie wysokim poziomie.Źródło: Samsung