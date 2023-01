Po co ci powerbank? Z tą niewielką turbiną sam wytworzysz prąd w domu i na wyjeździe

Zmieści się do plecaka, generuje nawet 40 W.



Nie jest to projekt, który dopiero teraz wystartował ze swoją kampanią na Indiegogo, ale warto do niego wrócić. Dopiero niedawno Kanadyjczycy z Shine Turbine zadeklarowali możliwość wysyłki swojego produktu także do Unii Europejskiej (w tym Polski) i Wielkiej Brytanii. Ich projekt można porównać chociażby do przenośnych powerbanków z ogniwami słonecznymi, jednak zamiast małych paneli słonecznych, mamy zdolną do wytworzenia jeszcze większej energii niewielką turbinę wiatrową.



Turbina Shine może być używana nie tylko na łonie natury, ale i na przydomowym terenie / Foto: Shine Turbine @ Indiegogo



To także znacznie lżejsze i bardziej kompaktowe rozwiązanie od stosunkowo dużych i ciężkich stacji ładowania wielkości sporego pudła. W dodatku trzeba je ładować, a Shine samo wytwarza energię. W zasadzie może być też dobrym uzupełnieniem paneli solarnych czy stacji ładowania podczas dłuższego biwaku czy wycieczki do lasu czy na ryby (lub po prostu przy czasowych przerwach w dostępie do energii elektrycznej), kiedy każda metoda na ładowanie, będzie na wagę złota.



Turbina wiatrowa Shine sprawdzi się w każdych warunkach, jest lekka i poręczna

Wystarczy tylko wiatr. I to nie jakieś wielkie podmuchy. Autorzy projektu mówią, że w zasadzie nawet widoczne ruchy trawy będące oznaką lekkiego wietrzyku, to warunki odpowiednie dla podstawowej pracy Shine. Z drugiej strony turbina miałaby nie ulegać uszkodzeniu i wytwarzać energię także przy mocnym wietrze. Nie musimy nawet znać jego kierunku, bo Shine ustawi się zgodnie z podmuchami. Oczywiście jest odporność na wodę (w tym deszcz) i pył zgodna z IP54.





Shine zmieści się do plecaka i od razu może ładować wtedy jakiś sprzęt / Foto: Shine Turbine @ Indiegogo



Po złożeniu urządzenie jest niewiele większe od dużego termosu i waży niecałe 1,5 kg. Dla lepszej mobilności i szybkości rozkładania (wystarczą 2 minuty, aby od rozpoczęcia ustawiania, zaczęło generować energię), jego trzy łopatki są składane do korpusu. Dodatkowo mamy też stojak z podpórkami. Shine zaopatrzono we wbudowany akumulator o pojemności 12000 mAh, który można też ładować normalnie zasilaczem USB. W takim razie w trakcie pracy turbiny, nie musimy mieć na stałe podpiętych ładowanych urządzeń, a wstępnie ogniwo naładujemy już w domu wprost z gniazdka.



Przy silniejszym wietrze zdobędziesz energię do naładowania smartfonu w zaledwie 20 minut

Moc generowana przez Shine zależy od prędkości wiatru. Pewną energię wytworzy nawet przy leciutkich podmuchach 3 m/s, ale pełnię wydajności w postaci 40 W, uzyskamy dopiero przy 13 m/s. Przykładowo Shine przy 3 m/s będzie potrzebował 12 godzin i 26 minut do wytworzenia energii wystarczającej do naładowania smartfonu. Jednak przy średnim wietrze 8 m/s już 1 godziny i 9 minut, a na maksymalnej mocy (13 m/s) tylko 20 minut. Dla tabletu z większym wbudowanym ogniwem odpowiednio czas kształtuje się jako 28 godzin i 36 minut, 2 godziny i 39 minut, a przy 13 m/s 46 minut.



