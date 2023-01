Uważaj na nowy trend. Używane pokoparkowe karty graficzne sprzedawane jako nowe

Jak rozpoznać używaną kartę graficzną?

Używane karty graficzne sprzedawane jako nowe

Jak rozpoznać używaną kartę graficzną?

Na internautów na każdym rogu czają się różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o możliwość pobrania malware na swój komputer, ale także o działalność wszelakiej maści oszustów. O ile dość łatwo jest nie dać się nabrać na maila od n-tego w danym tygodniu nigeryjskiego księcia lub oprzeć się pokusie kliknięcia w link prowadzący do strony wyłudzającej dane, to czasami przestępcy sięgają po znacznie bardziej wyszukane metody. Najnowsza dotyczy sprzedaży kart graficznych.Od kilku miesięcy różnego rodzaju platformy sprzedażowe i ogłoszeniowe dosłownie zalewają oferty sprzedaży kart graficznych. Boom na kryptowaluty przeminął, opłacalność wydobycia większości z nich spadła, a rządy wielu krajów zaczęły likwidować kopalnie kryptowalut . Używanych układów przeważnie pozbywają się osoby profesjonalnie zajmujące się do tej pory pozyskiwaniem wirtualnych aktywów. Jako że konsumenci boją się kart pokoparkowych,Niektórzy sprzedający dokładają wszelkich starań, aby za wszelką cenę sprzedać swoje zapasy kart graficznych. Potrafią nawet przemalowywać je w taki sposób, aby wyglądały jak nowe. To się opłaca. Dochodzenie przeprowadzone przez youtuberów Iskandara Souzę i Paulo Gomesa dowodzi, że niektórzy sprzedawcy detaliczni w Chinach karty graficzne, które tylko wyglądają na nowe. Zostały one podrobione w taki sposób, aby ukryć fakt, że wcześniej były wykorzystywane do wydobywania kryptowalut.Dwóch Brazylijczyków podzieliło się w swoim najnowszym materiale kilkoma wskazówkami dotyczącymi tego, jak rozpoznać używaną kartę graficzną. Najprostszą metodą jest zawsze szukanie żółtego zabarwienia pamięci na płytce PCB, które jest wywołane poprzez długotrwałe użytkowanie komponentu lub przelutowanie modułów na świeże płytki.Film pokazuje pamięci w pokoparkowych kartach graficznych na różnych etapach ich użytkowania. Widać, że pamięć jest kruczoczarna na zupełnie nowych kartach. Im dłużej konstrukcje są używane, tym bardziej stają się żółte. Aby to ukryć, sprzedawcy przemalowują układy pamięci w procesorach graficznych na czarny kolor, aby na pierwszy rzut oka wyglądały jak nowe.Istnieją oczywiście prostsze sposoby na stwierdzenie, czy dana karta była eksploatowana. Oczywiste wskazanie stanowi brak lub odbarwienie naklejek gwarancyjnych oraz brakujące lub poluzowane śruby.Praktyki odnawiania GPU i sprzedawania ich jako nowe (nie jako odnawiane, tzw.) są notowane na całym świecie.Źródło: YouTube