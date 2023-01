Chcesz aktywować kartę SIM? Musisz zeskanować swoją twarz

Nowe prawo wchodzi w życie.

Śladem Argentyny mogą podążyć inne kraje

Źródło: Canva ProEnacom opublikuje szczegółowe zasady dotyczące wymogów biometrycznych pod koniec miesiąca. Wciąż nie wiadomo na przykład, czy firmy świadczące usługi telefoniczne będą musiały tworzyć własne bazy danych identyfikacyjnych, czy też będą musiały korzystać z zaatakowanej dwa lata temu przez hakerów, rządowej bazy danych Renaper.Według Clarin, kilku producentów telefonów pochodziło krytycznie wobec rozporządzenia. Koszty zastosowania się do nowego prawa mają być ogromne.Niedawno władze stolicy Argentyny, Buenos Aires, ogłosiły plany stworzenia zdecentralizowanej platformy tożsamości cyfrowej. Na jej potrzeby od mieszkańców pobierano by dane biometryczne do użytku w sektorze publicznym i prywatnym.Źródło: Clarin