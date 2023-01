Wiemy, jakie laptopy dostaną za darmo uczniowie klas 4. szkół podstawowych

Oto ich specyfikacja.

Darmowy laptop dla ucznia

Komputery dla uczniów IV klas szkół podstawowych



I etap to komputery dla 370 000 uczniów rozpoczynających naukę w IV klasie w 2023 roku. pic.twitter.com/UOZbylWbjm — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 24, 2023

"Wykonawca do oferty załączy link do strony https://results.bapco.com/ z przeprowadzonym testem lub test w wydruku PDF. Test nie może być datowany później niż 30 dni przed złożeniem oferty"

Jaki model laptopa dostaną uczniowie klas 4. szkół podstawowych?

Premierkilka dni temu ogłosił, że uczniowie 4. klas polskich podstawówek już jesienią tego roku dostaną darmowe laptopy . Nie chodzi o osoby najbardziej potrzebujące, a wszystkich, którym panująca władza rozda sprzęt kupiony za pieniądze podatników. Co ciekawe, takie rozdawnictwo wedle planów ma być uskuteczniane co roku. Zamówienie opublikowane przezrzuca światło na specyfikację sprzętową omawianych notebooków.Jak wspominaliśmy wcześniej, rząd chce przekazać na realizację planu zakupu ok.kwotę. Jeśli kwota zostanie w całości spożytkowana na zakup laptopów, daje to jednostkową cenę sprzętu na poziomie do ok.. Jednym słowem: niezbyt dużo, ale wystarczająco, aby zakupić laptopa do nauki. Wielu uczniów zastanawiało się, jakie laptopy dostaną bezpłatnie uczniowie klas 4. szkół podstawowych. Tego dowiadujemy się z Postępowania 2023/17 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.Wartości wymagane przez zamawiającego to przede wszystkim, mierzona w kontrowersyjny sposób. Zaoferowane urządzenie musi uzyskiwać wydajność co najmniej. Jest to benchmark o tyle nietypowy, że faworyzujący pewne rozwiązania i nie przedstawiający w ogóle realnej wydajności zestawu komputerowego. Procesory o skrajnie różnych możliwościach osiągają w nim zbliżone rezultaty, przy czym test zdaje się zdecydowanie premiować procesory marki Intel. Dlaczego ustawodawca zastosował niemiarodajny benchmark?- czytamy w dokumencie.Ustawodawca chce, aby laptopy miały co najmniej 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB, oferowały co najmniej 256 GB przestrzeni na dane na nośniku SSD, miały głośniki stereo, mikrofon, wbudowaną kamerę HD oraz przyciski do pogłaśniania i ściszania audio. Karta graficzna musi obsługiwać obsługę zewnętrznego monitora Full HD. Ekran ma mieć matową matrycę o przekątnej co najmniej 13 cali, rozdzielczości Full HD i jasności minimalnej 220 cd/m2.Dalej, listę potencjalnych modeli zawężają wymagania co do portów. W laptopie musi być obecne złącze słuchawkowe lub typu combo, cyfrowy port wideo, dwa porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 oraz jeden USB-C. Ustawodawca wymaga też zasilacza na złącze USB-C i baterii o pojemności minimum 37 Wh.Laptop musi mieć wbudowane sprzętowe mechanizmy szyfrujące i bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny, minimum układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 z SHA-256.Masa sprzętu nie może przekraczać 2,5 kg. Jak widzicie, w sposób typowy dla przetargów bardzo mocno zawęża się pulę podmiotów, będących w stanie brać udział w przetargu. Niektóre wymagania są sensowne, inne zaś... zastanawiające.Macie już naprawdę sporo danych, na podstawie których da się niemal idealnie dopasować sprzęt do wymagań. Jakieś propozycje? ;)Źródło: COAR