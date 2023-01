Chcesz mieć szybszy internet w domu? Mercusys Halo H80X może być rozwiązaniem

Zapomnij o słaby zasięgu WiFi

Mercusys Halo H80X - cena i dostępność

Jeżeli posiadasz w domu łącze o dużej przepustowości, warto zainwestować w nowoczesny router wspierający standard Wi-Fi 6. W polskich sklepach zadebiutował właśnie nowy system mesh. Mercusys Halo H80X sprzedawany jest w zestawach z dwiema lub trzema jednostkami. Według producenta, urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie występuje problem z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej - na przykład w dużym mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. System można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo jeśli pojawi się taka potrzeba.Urządzenia Halo H80X pozwalają na utworzenie sieci WiFi o tej samej nazwie z tym samym hasłem. Dzięki temu mamy nieprzerwany dostęp do szybkich i stabilnych połączeń WiFi także w czasie przemieszczania się po domu.Standard WiFi 6 i szybkie połączenia o sumarycznych prędkościach do 3 Gb/s (do 2402Mb/s w paśmie 5Ghz i do 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz) to najważniejsze zalety produktu.Nowy system mesh Mercusys wyposażono w szereg przydatnych funkcji. Jedną z nich jest technologia, która umożliwia jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami klienckimi, co znacząco poprawia ogólną wydajności sieci.Z kolei technologiawspiera zasięg i stabilność połączeń WiFi poprzez kierunkowanie wiązki sygnału w stronę podłączonych urządzeń. Dzięki modulacjiosiągane prędkości mogą być o 25% wyższe niż przy użyciu 256-QAM. Natomiast mechanizm kolorowaniasprawia, że Halo H80X oznacza ramki swojej sieci. To rozwiązanie pozwala urządzeniom ignorować transmisje z sąsiednich sieci, co zmniejsza zakłócenia.Technikaumożliwia transport wielu paczek do wielu urządzeń w tym samym czasie (w przeciwieństwie do WiFi 802.11ac, które umożliwia transport tylko jednej paczki na raz). Przyczynia się to do znaczącej poprawy zarówno wydajności pobierania, jak i przesyłania. Funkcjaz kolei łączy ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID, zapewniając tym samym płynną transmisję danych. WiFi 6 wykorzystuje kanały o szerokości 160 MHz (dwukrotnie większej niż WiFi 5), oferując szybsze prędkości połączeń pomiędzy routerem a urządzeniami.W każdą jednostkę Halo wbudowano, by mieć możliwość bez problemu podłączyć urządzenia niewyposażone w bezprzewodową kartę sieciową. Halo H80X wyposażono także w rozbudowane funkcje, która pozwala na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzonego w sieci.Zestaw zawierający dwie jednostki Halo H80X kosztuje, a cena kompletu trzech jednostek to. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.Źródło: Mercusys