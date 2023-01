Ekstremalny mróz -53oC i topowy PC na i9, RTX 4090. Czy sprzęt wytrzymał?

Eksperyment w dzień najzimniejszy od 54 lat.



W najbardziej wysuniętym obszarze na północy Chin (graniczący z Rosją) w ostatnich dniach odnotowano rekordowe mrozy. W mieście Mohe sięgnęły -53oC. To najniższa odnotowana temperatura od 1969 roku, a więc od 54 lat. Raczej nikt nie myśli w takim momencie o graniu czy pracowaniu na komputerze na zewnątrz. Ale widać zupełnie inne skojarzenia ma Chinka prowadząca profil w serwisie Bilibili.



Wielki mróz nie zepsuł komputera, wręcz zwiększył jego potencjał OC i obniżył temperatury

Postanowiła przeprowadzić eksperyment i sprawdzić, czy sprzęt wytrzyma ekstremalnie niskie temperatury. Początkowo użyła starej jednostki, aby nie narażać nowoczesnego PC. Był w niej procesor Intela na płycie głównej z chipsetem H61 (w takim razie CPU z 2 lub 3 generacji Intel Core). Co ciekawe nie potrzeba było nawet radiatora. I bez niego procesor normalnie osiągał temperatury około -2/-1 oC, a maksymalnie w teście obciążeniowym AIDA64 po kilkunastu minutach tylko od 1 oC do 3 oC.





Wielki radiator na CPU i ogromny panel z wielu małych wentylatorów z boku / Foto: Bilibili



Po takim wstępnym rozeznaniu przyszła pora na nowoczesny topowy PC z Intel Core i9-13900K, grafiką ASUS Nvidia GeForce RTX 4090 ROG Strix i chłodzeniem CPU AiO 360 mm. Jednak po części było to za dużo. Nie tyle dla procesora, płyty głównej czy grafiki, ale chłodzenia AiO. Pompka odmówiła posłuszeństwa, a ciecz chłodząca zamarzła.



