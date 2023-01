Pomyłka sklepu. Zamówił 1 flagowy SSD, dostał 10 sztuk wartych 5,5 tys. złotych

Kolejny szczęściarz po CPU za 3 dolary?



Jeden z internautów pochwalił się kilka dni temu w serwisie Reddit, że otrzymał omyłkowo znacznie okazalszą paczkę, niż powinien. Zamówił w sieci jedną sztukę flagowego nośnika Samsung 980 Pro 1 TB (wersja bez radiatora), a otrzymał aż dziesięć egzemplarzy. Nie znamy jeszcze finału sprawy, ale zdaje się, że opowiadająca historię osoba o pseudonimie Huntsey1995, raczej nie kwapi się do oddania nadmiarowych SSD. Może się to nieco skojarzyć z niedawną sytuacją, kiedy inny internauta kupił powyginany flagowy CPU AMD za 3 dolary i sam wyprostował nóżki (choć objawił się pewien mały mankament).



Pochwalenie się zmultiplikowanym zamówieniem SSD, wywołało falę ciekawych komentarzy i żartów

Kolekcja aż 10 sztuk SSD Samsung 980 Pro mylnie wysłanych do klienta / Foto: Huntsey1995 @ Reddit



Huntsey1995 zamieścił w głównym poście tylko zdjęcie z całym przekrojem SSD i tekstem "Do budowy swojego pierwszego komputera, zamówiłem tylko 1, a w pudełku jest 10. Chyba nie da rady włożyć aż 10 do nowego komputera, mógłbym?" Co ciekawe, większość komentarzy faktycznie ogranicza się do technicznych aspektów jak np. pracy w macierzy RAID z kilkoma dyskami, rad z dokupieniem kart rozszerzeń na kilka SSD NVMe, sprzedania zbędnych SSD i tak dalej. Prawdopodobnie zakupu dokonano w Amazonie. Znajdziemy też żarty ze sklepu jak np. "Hej, tu Jeff Bezos, proszę odesłać 9 do No_Locksmith" (pseudonim internauty, który sam napisał to zdanie).



Odpowiedzi redditowiczów nie raz zawierały żarty ze sklepu / Foto: Reddit



Inny internauta (CollegeMiddle6841) też chciały mieć takie szczęście i wspomina o podobnej sytuacji, w której jego przyjaciel otrzymał dwie sztuki gogli Oculus Quest 2 zamiast jednej. Jednak dziwi się takim pomyłkom, bo sam pracował w podobnego typu magazynie. Miał przenośny komputer i słuchawki, otrzymywał polecenia głosowe, co ma wziąć. W takim razie nie wie, jak może dochodzić do tego typu pomyłek.



Inny internauta bardzo dziwi się takim pomyłkom / Foto: Reddit



Czy trzeba zwracać omyłkowo wysłany towar? To zależy od konkretnego przypadku i podejścia sklepu

Jednak prawie nikt nie komentuje kwestii prawnych czy etyczności zatrzymania błędnie wysłanego towaru w tak dużej liczbie. Z tego co dowiedziałem się w poradnikuprzedsiebiorcy wynika, że w Polsce legalność zatrzymania towaru zależy od konkretnych okoliczności. Z jednej strony można to podciągnąć pod celowo wykonane niezamówione świadczenie, ale też bezpodstawne wzbogacenie i przywłaszczenie. Oczywiście w przykładnie z Reddita mowa o zagranicy, więc tam sprawa może wyglądać inaczej.



Tak wygląda cały zestaw standardowego nośnika Samsung 980 Pro 1 TB / Foto: Samsung



Przykładowo jeśli sklep wyśle komuś SSD z fakturą i żądaniem jej opłacenia, mimo że tylko np. przeglądał ofertę i dodał towar do obserwowanych, to błąd przedsiębiorcy, a klient nie musi zwracać towaru czy za niego płacić. To wręcz agresywna praktyka rynkowa. Podobnie, jeśli się np. zamówiło SSD, ale w paczce i na załączonej do niej fakturze mamy też HDD. Sklep co prawda może prosić o zwrot, ale powinien wtedy pokryć koszty przesyłki, w dodatku jest uzależniony od woli kupującego.



Te dwa przykłady można traktować jako celowe (mogły wiązać się z niechcianą pomyłką, ale taka jest wykładania), w końcu klient nie zawarł umowy na kupno żadnego towaru lub tylko na część otrzymanego, co też zostało błędnie odnotowane w dokumentach wydanych przez sklep. Przedsiębiorca miał świadomość zgodnie z wolą klienta, że ten nic jeszcze nie chce, albo że jest to tylko część z później wysłanych i obecnych na dowodzie zakupu produktów. Innymi słowy sklep wiedział, że nie był zobowiązany do wykonania danego świadczenia.



