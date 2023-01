DualSense Edge już w sklepach. Kontroler od PS5 dla wymagających graczy

"DualSense Edge dla konsol PlayStation 5 to pierwszy w historii superwydajny kontroler, opracowany przez Sony Interactive Entertainment, dający wiele możliwości personalizacji. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom przewagę w rozgrywce, poprzez tworzenie własnych ustawień i umożliwienie konfiguracji przycisków. Każdy z graczy będzie mógł go dostosować do swojego stylu gry."

DualSense Edge - cena w Polsce

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge to sprzęt, na który czekało wielu użytkowników konsoli PlayStation 5. Urządzenie wycenione na 1199 zł właśnie pojawiło się w polskich sklepach.Jak podaje Sony, DualSense Edge wyróżnia się kilkoma usprawnieniami w stosunku do swojego podstawowego brata. Mowa tu przede wszystkim o możliwości wyjęcia i wymiany drążków analogowych, a także o dodatkowych przyciskach z tyłu urządzenia. Co więcej - zaimplementowane zostaną ograniczniki spustów, co może przydać się we wielu grach, gdzie nie jest wymagane wciśnięcie triggerów do końca.- informuje producent.Sprzedaż kontrolera bezprzewodowego ruszyła m. in. w sklepach MediaMarkt i Euro RTV AGD. Cena ustalona została na poziomie 1199 zł. Sprawdź: