Najlepszy aparat w smartfonie? Porównanie zdjęć Xiaomi 13 Pro, Galaxy S22 Ultra, vivo X80 Pro, Huawei Mate 50 Pro

Który smartfon robi najlepsze zdjęcia?

Porównanie zdjęć Xiaomi 13 Pro, Galaxy S22 Ultra, vivo X80 Pro, Huawei Mate 50 Pro

Każdy z producentów smartfonów zapewnia, że to właśnie ich urządzenie oferuje najlepsze możliwości. W rzeczywistości nawet smartfony z podobnej póki cenowej mogą znacznie różnić się od siebie pod względem aparatów.W tym materiale postanowiliśmy sprawdzić, który z flagowców działających na Androidzie oferuje najlepsze zdjęcia. Do zestawienia wybraliśmy następujące modele:Zanim przejdziemy do porównania, warto przyjrzeć się specyfikacji każdego z urządzeń.Główny aparat Xiaomi 13 Pro jest wyposażony w 1-calowy sensor IMX989 z soczewką optyczną Leica 23 mm ƒ/1,9 składającą się z 8 soczewek asferycznych. Według producenta, użytkownicy mogą liczyć na jakość optyczną jak w modelu Xiaomi 12S Ultra. Na pokładzie znajdziemy też 75-milimetrowy teleobiektyw (50 MP, 3-krotny zoom optyczny, przysłona f/2.0) i ultraszerokokątny obiektyw 50 MP (f/2.2, ogniskowa równoważna 14 mm). Galaxy S22 Ultra ma wielu zwolenników za sprawą aż czterech aparatów (trzy w modelach Galaxy S22 i S22 Plus). Mowa o modułach: 108 Mpix - szeroki kąt (f/1.8, OIS, kąt widzenia 85 stopni), 12 Mpix - ultraszeroki kąt (f/2.2, 120 stopni), 10 Mpix - teleobiektyw (f/2.4, 3-krotny zoom optyczny, 36 stopni), 10 Mpix - teleobiektyw (f/4.9, 10-krotny zoom optyczny, 11 stopni) + aparat przedni 40 Mpix (f/2.2, 80 stopni).Flagowy vivo X80 Pro to prawdziwy kombajn fotograficzny. Smartfon posiada kamerę przednią o rozdzielczości 32MP oraz tylni system 4 aparatów na który składają się: aparat o rozdzielczości 50MP z matrycą GNV i optyczną stabilizacją obrazu, szerokokątny aparat o rozdzielczości 48MP, aparat portretowy z gimbalem o rozdzielczości 12MP oraz aparat peryskopowy o rozdzielczości 8MP. X80 Pro wyposażony jest w najnowszy chip vivo V1+ oraz system AI poprawiający jakość materiałów wideo.W przypadku flagowca Huawei, główna matryca Sony IMX900 o rozdzielczości 50 Mpix współpracuje z nietypowym obiektywem z OIS o zmiennej przysłonie z zakresu f/1.4 - f/4.0. Zmienność przysłony jest tu 10-stopniowa. Nie zabrakło oczywiście stabilizacji obrazu. Poza aparatem głównym użytkownik Huawei Mate 50 Pro może skorzystać z aparatu 64 Mpix z teleobiektywem f/3.5 z OIS oraz aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) i matrycą 13 Mpix. Z przodu widnieje aparat 13 Mpix (f/2.4), obok którego znalazł się sensor ToF 3D, pełniący funkcję modułu do rozpoznawania twarzy.Wskazanie urządzenia z najlepszymi możliwościami fotograficznymi wcale nie jest łatwe. Jeden będzie lepszy do fotografowania szerokokątnego krajobrazów, inny lepiej poradzi sobie z portretami.Szczegółowe porównanie możliwości wspomnianych modeli znajdziecie w materiale wideo przygotowanym przez Arka na naszym kanale YouTube.Dajcie znać w komentarzach, który smartfon wypadł najlepiej i czy chcecie więcej materiałów wideo tego typu. Jak zawsze, zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału.