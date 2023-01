Microsoft nie wierzy w metaverse. Zamyka działy VR, AR, HoloLens i masowo zwalnia

Zuckerberg osamotniony w Metaverse?



Idea metaverse jest wciąż popularnym tematem. Ale niekoniecznie samo metaversum przyciąga do siebie rzesze użytkowników. Wiele mówi się o zaprzepaszczonych ogromnych sumach na rozwój tego działu Facebooka (czy raczej koncernu Meta) i braku jego pozytywnego odbioru nawet wśród samych pracowników firmy. Kolejne przedsiębiorstwa też zdają się podchodzić do pomysłu coraz sceptyczniej. Do tego grona doszedł Microsoft, który widać zupełnie nie widzi przeszłości w wirtualnym świecie VR i rozszerzonej rzeczywistości AR. Jeszcze kilka lat temu szef firmy twierdził, że VR/AR będzie jednym z trzech filarów działalności Microsoftu.



Niegdyś mocno promujący "metaverse" Microsoft, całkiem zamyka powiązane z nim działy

Oczywiście sama w sobie technologia po dopracowaniu niesie ze sobą wielkie możliwości, ale do jej pełni dobrego działania i przystępności cenowej jeszcze daleka droga. Obecnie metaversum to tylko wydmuszka i bardziej środowisko dla graczy oraz części specjalistycznych profesjonalnych zastosowań, a nie projekt w zasadzie dla każdego (prywatnego czy firmowego) odbiorcy. Tak też musi myśleć zarząd Microsoftu. Firma założona przez Billa Gatesa zwalnia właśnie całe działy odpowiedzialne za narzędzia i aplikacje do VR oraz AR, Mixed Reality ToolKit (implementacja na bazie Unity VR), a także sam headset Microsoft HoloLens. I to zarówno w samym Microsofcie, jak i przejętej kilka lat temu firmie AltSpaceVR.