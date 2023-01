Uczniowie polskich podstawówek dostaną laptopy za darmo. Znamy plany rządu

Pomysł ciekawy i kontrowersyjny.

Laptopy dla 4-klasistów szkół podstawowych

"Dzisiaj komputer jest już niezbędnym instrumentem, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw współczesnego systemu edukacji"

"Dzieci i młodzież muszą mieć kompetencje cyfrowe, aby się sprawnie poruszać we współczesnym świecie"

I etap to komputery dla 370 000 uczniów rozpoczynających naukę w IV klasie w 2023 roku. pic.twitter.com/UOZbylWbjm — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 24, 2023

Laptopy dla 4-klasistów to program na lata

naukę większej liczby przedmiotów, niż w klasach 1-3;

zajęcia z informatyki;

podstawę programową, w której potrzebne są komputery;

rozwijać umiejętności cyfrowe na różnych lekcjach.

Dlaczego uczniowie klas czwartych pic.twitter.com/sZszmXPDAV — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 24, 2023

Rząd znalazł zupełnie nowy, trzeba przyznać bardzo oryginalny, sposób na wydawanie pieniędzy podatników w czasach kryzysu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała dziś informacje na temat programu, w ramach którego darmowe laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas 4. szkół podstawowych. Dobrze przeczytaliście: nowego notebooka dostanie każde dziecko, bez względu na status majątkowy rodzica oraz to, czy faktycznie takiego laptopa potrzebuje.Równe szanse dla wszystkich uczniów. Taki szczytny cel przyświeca rzekomo polskim politykom, którzy wpadli na pomysł rozdawania każdego roku nowych komputerów dla uczniów IV klas szkół podstawowych. Rząd przekaże na ten cel rocznie 760 milionów złotych, wydając jeszcze na jesieni bieżącego roku 370 tysięcy urządzeń.Termin nie musi być przypadkowy z dwojakiego powodu: na wrzesień przypada rozpoczęcie roku szkolnego, a na październik lub listopad wybory parlamentarne 2023.Łatwo policzyć, że każdy laptop będzie miał przynajmniej teoretycznie wartość ok. 2050 złotych. Należy się jednak spodziewać, że będą to modele jeszcze tańsze, bo część budżetu zostanie spożytkowana zapewne na bliżej nieokreślone poza kosztami transportu koszty obsługi tego ambitnego na skalę światową przedsięwzięcia.– zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.– podkreślił szef rządu.Program rozdawania bezpłatnych laptopów jest zdaniem panującej władzy inwestycją w edukację młodzieży i odciążeniem budżetów rodzinnych. Państwo wyda de facto pieniądze rodziców, ale też osób bezdzietnych - wszystkich płacących podatki.Dlaczego 4-klasiści? Uczniowie zaczynają wtedy:Trudno jest zrozumieć, dlaczego laptopy rozdawane będą wszystkim uczniom. Wiele polskich dzieci w tym wieku ma już komputer i nie potrzebuje kolejnego urządzenia. Prawdopodobnie wiele sprzętów trafi szybko na portale ogłoszeniowe, o ile rząd nie ukróci w jakiś sposób tego procederu.Co ciekawe, w 2022 roku wyposażono w laptopy, komputery czy tablety ok. 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich, czyli z obszarów po zamkniętych państwowych gospodarstwach rolnych (PGR). Przeznaczono wtedy na ten cel blisko 600 milionów złotych, w ramach konkursu grantowego.Szczegóły co do tego,, zostaną podane w przyszłości.Źródło: KPRM