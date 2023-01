Motorola zaprezentowała cztery nowe smartfony. Nie zrujnują portfela

Nowości moto g.

moto G73 5G

moto g53 5G

Firma Motorola odświeżyła dziś swoją ofertę smartfonów o nowe urządzenia z lubianej serii Moto G. Pośród nowości znalazły się modele moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 i moto g13. Dwa pierwsze są średniakami obsługującymi łączność 5G, dwa pozostałe natomiast mają przyciągać uwagę osób szukających najprzystępniejszych cenowo telefonów i na ten moment wiemy o nich stosunkowo niewiele.Motorola moto G73 5G wykorzystuje 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Wydajne działanie ma gwarantować układ MediaTek Dimensity 930 oraz 6/8 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje dane dostaje 128/256 GB pamięci.Główny aparat jest podwójny, a składają się nań moduł główny 50 Mpix (f/1,8, Ultra Pixel, PDAF) oraz ten z obiektywem szerokokątnym - 8 Mpix (f/2,2, 118°). Z przodu znajdziemy kamerkę 16 Mpix (f/2,4).Sprzęt zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh da się ładować z mocą 30 W. Konsumenci mogą liczyć na łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC. Jest złącze jack 3.5 mm, są głośniki stereo, jest też obsługa radia FM.Cena i dostępność moto G73 5G w Polsce nie są jeszcze znane.Motorola Moto G53 5G to sprzęt wykorzystujący 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720x1600 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz. O jego moc obliczeniową dba układ Snapdragon 480+ oraz 4/6/8 GB pamięci RAM. Użytkownicy na dane otrzymują 64/128 GB pamięci, którą można zwiększyć o maksymalnie 1 TB dzięki karcie pamięci micro SD.Jeśli chodzi o aparaty, mamy to do czynienia z zestawem dwóch kamer głównych 50 Mpix (f/1,8, 1,28 µm, PDAF) + makro 2 Mpix (f/2,4) oraz przedniej 8 Mpix (f/2,0).Na pokładzie jest modem 5G oraz moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Sprzęt wyposażono w głośniki stereo, złącze jack 3.5 mm i nawet obsługę radia FM. Urządzenie zasila bateria o pojemności 5000 mAh z niestety dość wolnym ładowaniem 10 W.moto g53 5G w Polsce kosztuje 1199 złotych i jest sprzedawanych w kolorach srebrnym (Arctic Silver) oraz granatowym (Ink Blue).Źródło: Motorola