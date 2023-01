Jak wybrać dobre słuchawki bezprzewodowe i nie przepłacić?

Huawei FreeBuds 5i pokazują, jak powinny wyglądać dobrze wycenione słuchawki bezprzewodowe.

foto. instalki.pl

Obsługiwane kodeki

Aktywna redukcja hałasu (ANC) to pozycja obowiązkowa

Zwróć uwagę na budowę słuchawek

Czas pracy na baterii może być kluczowy

Postaw na wygodę, pamiętaj o gestach

Połączenie z więcej niż jednym urządzeniem

Artykuł sponsorowany / Partnerem publikacji jest Huawei