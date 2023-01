Naprawiał powyginany flagowy procesor AMD. Wydał tylko 3 dolary na taką bestię!

Szczęśliwa okazja z 12 rdzeniami za bezcen.



Jeśli mamy zacięcie majsterkowicza, znamy się na komputerach oraz elektronice i chcemy zaoszczędzić nieco pieniędzy, to w serwisach ogłoszeniowych znajdziemy ogromną ilość ofert z nie do końca działającym sprzętem. Może wada będzie z naszego punktu nieistotna lub prosta do naprawy? Trzeba dokonać najpierw wstępnych oględzin i ponieść pewne ryzyko. Jednak niekiedy ceny są tak śmiesznie niskie, że długo się nie namyślamy. Tak jak w tym przypadku. Na genialną ofertę trafił autor z kanału ToneDeadMusic na YouTube, który jest też aktywny na Reddicie pod pseudonimem Bogertonn.



Zainwestował śmiesznie małe pieniądze, a otrzymał wydajny CPU AMD Ryzen 9 5900X

Chodziło o lokalny sklep, który handluje chociażby zwrotami towarów z Amazonu. Bogertonn wypatrzył procesor AMD Ryzen 9 5900X z pogiętymi pinami. Kosztował tylko 3 dolary (w prostym przeliczeniu około 13 złotych), więc zaryzykował. Jeśli nawet CPU nie włączałby się po wyprostowaniu pinów, przerobiłby go na stylowy breloczek do kluczy czy inny gadżet. Operacja jednak się udała. Może nie idealnie, ale w wystarczającym stopniu, aby był zadowolony. Internauta wyprostował większość nóżek, choć niestety dwie odpadły. Odpowiadały tylko za obsługę audio (Azalia HD audio passthrough), co też można sprawdzić w dokumentacji (bywają też przypadki, że niektóre nóżki są nadmiarowe, albo obsługują np. jeden z kanałów RAM, więc nie są niezbędne do jakiegokolwiek działania). Szkoda, że efekt pracy był nieco wybrakowany, ale pod pełnym obciążeniem jednostka chodziła stabilnie.