Absurdalnie tania frytownica beztłuszczowa w Lidlu. Są też inne gadżety

Najciekawsze promocje na elektronikę i gadżety z nowej gazetki Lidla.

Frytkownica beztłuszczowa z Lidla - od 26.01

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOd poniedziałku w sprzedaży ponownie będą, w obniżonych cenach.kosztuje 349 złotych zamiast 449 złotych, ale w zestawie nie znajdziecie akumulatora.wyceniona jest na 599 złotych (obniżka o 100 złotych), akosztuje 229 złotych zamiast 279 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaEkipom remontowym lub ambitnym majsterkowiczom spodoba sięze zintegrowaną dmuchawą za 699 złotych. Nadaje się do gęstych i płynnych farb, lakierów wodnych i lazur. System Airless ma umożliwiać równomierne nakładanie farby za pomocą poziomego lub pionowego strumienia.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPrawdziwym przebojem najnowszej oferty wydaje się, sprzedawana w cenie 149 złotych zamiast 179 złotych, tylko od czwartku do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Połączenie gorącego powietrza z grillem pozwoli przyrządzić różne smaczne, szybkie i zdrowe dania - warzywa, krewetki, udka z kurczaka... nie tylko frytki. Płynna regulacja temperatury w zakresie 80-200 stopni to niewątpliwy atut.Sklep marki SilverCrest w internetowym sklepie Lidla poleca 98 procent użytkowników. Sprzęt objęto 3-letnią gwarancją.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPozostając jeszcze przy zdrowym odżywianiu, warto zerknąć w stronęod SilverCrest, która pozwoli przyrządzić pełnowartościowe soki ze świeżych owoców i warzyw. Cena to 249 złotych, zamiast 329 złotych - tylko od czwartku do niedzieli.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUdanych łowów!Źródło: mat. własny via Lidl