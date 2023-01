To mi się podoba. Porsche oferuje nowoczesne multimedia dla starych samochodów

Oryginały zamiast propozycji z AliExpress.

Oryginalne retrofity do Porsche

Od jakiegoś czasu "ujeżdżamy"z 2010 roku. To fajny samochód, ale po głowie chodzi nam wyposażenie go w nieco nowocześniejsze multimedia. O ile poliftoweorazmiały już na środku konsoli ekranik współpracujący z Android Auto , to przedlifty mają niestety jedynie dość podstawowe radio. Nie przeszkadzałoby mi to, gdyby nie fakt, że nie działa ono najlepiej. Alternatywą są systemy infotainment "od Chińczyka", z. Działają nieźle, ale wiecie jak to jest z elektroniką sprowadzaną z Chin: bywa kapryśna, a realizowanie swoich praw z tytułu gwarancji jest mocno utrudnione. Szkoda, że Fiat i Abarth nie proponują tego, co od jakiegoś czasu konsumentom oferuje Porsche.Producenci samochodów z zasady nie proponują posiadaczom samochodów starszych generacji oryginalnych retrofitów, które mogłyby zwiększyć funkcjonalność ich aut lub po prostu je unowocześnić. Korporacje stoją na stanowisku, że lepiej zachęcić odbiorców do zakupu nowego, drogiego auta niż zaproponować mu za ułamek ceny akcesoria poprawiające doznania płynące z korzystania z dotychczas posiadanego wozu. Na miłe odstępstwo od reguły zdecydowało sięZ całą stanowczością potępiam Porsche za różne praktyki. Oferowanie konsumentom akcesoryjnych gaśnic za okołotym droższych, o ile droższy jest sprzedawany pojazd - zakrawa o kpinę. Na owację na stojąco zasługuje natomiast oferta systemów multimedialnych, dedykowanych do modeli Porsche z nawet 1965 roku! Posiadacze Porsche 914, 924, 928, 944, 959, 968 i pięciu pierwszych generacji Porsche 911 mogą kupić od producenta 1-dinowy, 3,5-calowy moduł multimedialny z Android Auto, Apple Car Play i nnymi aplikacjami, który ładnie wkomponowuje się w deski rozdzielcze ich samochodów.