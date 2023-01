Już wkrótce premiera Huawei Mate X3 z łącznością satelitarną

Czekacie na tego składaka?

Huawei Mate X3 z łącznością satelitarną

O specyfikacji Huawei Mate X3 wiemy niewiele

Huawei Mate X3 pierwotnie zadebiutować miał pod koniec ubiegłego roku, ale jak dobrze wszyscy wiemy, tak się nie stało. Czekamy zatem (ja na pewno) na następcę składanego Mate X2, który niewykluczone, że zaprezentowany zostanie w przyszłym miesiącu, a zatem jeszcze przed serią Huawei P60. Zanim to jednak nastąpi, docierają do nas ciekawe informacje na temat komunikacji satelitarnej na pokładzie.Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale według wielu przecieków, Huawei Mate X3 pojawi się przed serią Huawei P60 . Ostatnie doniesienia sugerują, że seria P60 zostanie zaprezentowana w marcu, więc możemy spodziewać się debiutu składanego urządzenia w lutym. Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ Mate X2 został zaprezentowany mniej więcej w tym samym czasie w zeszłym roku.Nadchodzący Huawei Mate X3 ma obsługiwać łączność satelitarną, podobnie jak seria Mate 50. Umożliwi użytkownikom wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości za pomocą bezpośredniej sieci satelitarnej Beidou. Jednak w przeciwieństwie do smartfonów Mate 50, urządzenie będzie obsługiwało również wiadomości głosowe.Funkcja łączności satelitarnej przyciąga wiele uwagi w ostatnim czasie, ale nie bez powodu, gdyż przydaje się szczególnie w sytuacjach, gdy nie ma zasięgu sieci. I choć może zdarzyć się, że nigdy z tego nie skorzystamy, bo nie będzie takiej potrzeby, to jednak dobrze jest go mieć, na wszelki wypadek. I wie o tym także Motorola, która przecież szykuje smartfon z dwukierunkową łącznością satelitarną Ostatnio firma Bullitt odpowiedzialna za wytrzymale smartfony marki CAT i Defy 2021 firmy Motorola poinformowała i rychłej premierze smartfona Motorola Defy 5G. Ma to być pierwszy na świecie smartfon z obsługą Bullitt Satellite Connect. To usługa satelitarna, która umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, wysyłanie żądań SOS i udostępnianie ich lokalizacji za pośrednictwem satelity. Usługa zostanie wdrożona we współpracy z firmą telekomunikacyjną Skylo i z wykorzystaniem satelitów Inmarsat.Niestety w Internecie niewiele pisze się na temat nadchodzącego składaka nowej generacji firmy Huawei. Nie oznacza to jednak, że nie wiemy kompletnie nic. Rzekomo ma wykorzystywać najnowszy SoC Snapdragon 8 Gen 2 , choć ja obstawiam jednak poprzednią generację, a dokładniej Snapdragona 8+ Gen 1. Mam nawet na to kilka argumentów.Po pierwsze Huawei Mate X2 wyposażony został w chipset Kirin 9000 5G (5 nm), a jego ulepszony wariant Mate Xs 2 czerpie wydajność z układu Qualcomm Snapdragon 888 (4G). A to oznacza, że Huawei nie będzie chciał i być może nawet nie będzie w stanie zastosować nowszej jednostki, niż Qualcomm Snapdragona 8+ Gen 1. I to oczywiście tylko w wariancie 4G, bo przecież sankcje nałożone na Huawei w dalszym ciągu obowiązują.Do tego jeszcze zainteresowani zakupem smartfonów z rodziny Huawei P60 również będą musieli zadowolić się zeszłorocznym układem firmy Qualcomm, który to w 2023 roku będzie zasilał przede wszystkim superwydajne modele klasy średniej. Potwierdzeniem tego niech będzie Redmi K60 i nadchodzący realme GT neo 5 Źródło: Gamingdeputy / fot. tyt. własne