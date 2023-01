Słuchawki Huawei FreeBuds 5i już w Polsce. W tej cenie mogą być hitem

Zadebiutował też smartfon nova Y61.

Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds 5i oraz smartfon HUAWEI nova Y61 to dwa nowe produkty HUAWEI, które trafiły właśnie na polski rynek. Chiński producent w przeszłości nie raz pokazywał, że potrafi tworzyć naprawdę solidne urządzenia z segmentu audio, a jak jest tym razem Już teraz na łamach naszego portalu możecie przeczytać premierową recenzję HUAWEI FreeBuds 5i Zacznijmy od wyglądu. HUAWEI FreeBuds 5i dostępne są w kolorach niebieskim i czarnym, z etui z charakterystyczną matową teksturą, a także w połyskującej bieli. Produkt posiada stopień ochrony IP54 więc można korzystać z nich, np. podczas treningu czy w niewielkim deszczu. Jak podaje producent, słuchawki są krótsze, a przy tym o 11% lżejsze od swoich poprzedników. Można nimi sterować przy pomocy dotyku i gestów. W zestawie znajdziemy silikonowe wkładki douszne w trzech rozmiarach.Zestaw HUAWEI FreeBuds 5i umożliwia połączenie poprzez Bluetooth 5.2 (zgodność wsteczna) jednocześnie z dwoma urządzeniami. Wystarczy dwukrotne stuknięcie w słuchawkę, by odebrać przychodzące na telefon połączenie, nawet, jeśli źródłem dźwięku w danym momencie będzie np. komputer. Centrum łączności stanowi aplikacja AI Life , która pozwala zarządzać połączonymi ze słuchawkami urządzeniami i momentalnie przełączać aktualne źródło dźwięku.Słuchawki FreeBuds 5i otrzymały certyfikat jakości dźwięku Hi-Res, co wyróżnia je na tle innych modeli w podobnej cenie. Certyfikat Hi-Res jest dowodem na zgodność z technologią przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, w standardzie Hi-Res Audio Wireless.Jak podaje producent, słuchawki FreeBuds 5i charakteryzuje szerokie pasmo przenoszenia, które jest szczególnie zauważalne przy wykorzystaniu źródeł dźwięku w jakości HD. Korektor pozwala na dopasowanie dźwięku tak, by wydobyć głębię ulubionych utworów z różnych gatunków muzycznych. Za wydajność odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 10 mm, współpracujące z membraną wykonaną z kompozytu polimerowego.Użytkownicy słuchawek FreeBuds 5i mogą wybrać jeden z wielu trybów redukcji szumów (ANC), których skuteczność sięga 42 dB i jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim modelu. Jej poziom można dopasować zgodnie z własnymi preferencjami biorąc pod uwagę warunki otoczenia, wybierając tryb najwyższy, ogólny lub komfortowy.Specyfikacja podaje, że bateria o pojemności 55 mAh wystarcza na 6 godzin odtwarzania muzyki przy włączonej redukcji szumów lub na 7,5 h przy wyłączonym ANC, na jednym ładowaniu. W połączeniu z większym i pojemniejszym niż dotychczas etui ładującym, słuchawki mogą odtwarzać muzykę aż przez 28 h (ANC wyłączone) lub 18,5 h (ANC włączone). Zaledwie 15 minut ładowania pozwala na 4 h słuchania muzyki. Same słuchawki ładują się do pełna w ok. 60 minut, a etui – w niespełna 2 h.Sugerowana cena FreeBuds 5i wynosi 399 zł. W okresie od 18 do 29 stycznia 2023 r. będą dostępne w ofercie specjalnej, w ramach której ich sugerowana cena detaliczna wyniesie 349 zł. Do pierwszych klientów trafią 18 stycznia 2023 r. Słuchawki będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon W ramach oferty premierowej klienci sklepu Huawei.pl w zestawie ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds 5i otrzymają w prezencie dodatkowe etui zabezpieczające oraz usługę uprawniającą do zniżki -50% przy zakupie nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter, możliwość zakupu przedłużonej gwarancji na preferencyjnych warunkach oraz zdobycia podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.