Sporo dobrych wieści na temat Samsunga Galaxy Z Fold 5

Ależ to będzie smartfon.

Nareszcie zniknie szczelina

Źródło: Samsung (model Galaxy Z Fold 4)

Jeszcze lepsze aparaty

Źródło: Samsung (model Galaxy Z Fold 4)

Stylus nareszcie na wyposażeniu?

Wydajnościowo będzie to flagowiec

Kiedy premiera?

Niewątpliwie skołatane smartfony są naszpikowane innowacyjnymi rozwiązaniami, których na próżno doszukiwać się w standardowych modelach. Mają jednak jedną istotną wadę, a mianowicie odstają możliwościami fotograficznymi od swoich flagowych kuzynów. I choć jest to podyktowane utrzymaniem i tak już wysokiej ceny w ryzach, to jednak zdaje się, że konsumenci nie są z tego powodu usatysfakcjonowani, dlatego też nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 5 ma wynieść fotografię w składakach na wyższy poziom, choć akurat obecna generacja i tak radzi sobie w tej materii bardzo dobrze. A do tego jeszcze ma wyzbyć się swojej największej wady.Nie da się ukryć, że największą wadą Samsunga Galaxy Z Fold 4 , a także poprzedników jest spora szczelina powstająca w momencie złożenia wyświetlacza. Jest ona irytująca nie tylko z samego faktu istnienia, ale również ze względu na wszelkiego rodzaju paproszki, które do niego przywierają. Wszystko jednak wskazuje na to, że południowokoreański gigant wraz z wprowadzeniem na rynek Galaxy Z Fold 5 pozbędzie się starego (i tak udoskonalonego) zawiasu w kształcie litery U na rzecz zupełnie nowego, który pozwoli na wyeliminowanie rzeczonego problemu.Według koreańskiego serwisu Naver, Samsung Galaxy Z Fold 5 może otrzymać zawias w kształcie „kropli wody”. Samsung nazwał ten nowy zawias „hantle”. Zaletą nowego projektu, który był już prezentowany w składanych telefonach Motorola razr 2022 i kilku innych urządzeniach, jest to, że dwie połówki ekranu będą przylegać do siebie po złożeniu. Normalnie, aż muszę to napisać w przypadku Samsunga: WOW i dlaczego dopiero teraz?A tak całkiem poważnie, to bardzo dobrze, że Samsung postawi na nowy system zawiasu, gdyż uczyni to Galaxy Z Fold 5 bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców. Trzeba jeszcze docenić fakt, że Samsung zechce zachować stopień wodoodporności IPX8 w najnowszym smartfonie, co dalej nie jest standardem w tej klasie smartfonów.Mam tylko nadzieję, że aktualizacji zawiasu doczeka się również mniejszy i bardziej przystępny cenowo Galaxy Z Flip 5. Bo jakby nie było, w przypadku obecnej generacji również postawiono na zawias w kształcie litery U.Nowy zawias w nadchodzącym Samsungu Galaxy Z Fold 5 to nie jedyna nowość, która ma zagościć w tym modelu, ponieważ wietnamski serwis informacyjny The Pixel donosi o zastosowaniu nowego czujnika aparatu głównego. Najwyraźniej Galaxy Z Fold 5 przeskoczy z obecnego 50 MP w wersji 2022 do głównego aparatu 108 MP.Następnie spekuluje się, że smartfon ten może zostać również wyposażony w teleobiektyw 64 MP z 2-krotnym zoomem optycznym i ultraszerokokątny obiektyw 12 MP. I choć brzmi to fantastycznie, ro jednak trzeba mieć na uwadze, że Samsung ulepszył już dostatecznie aparat w Galaxy Z Fold 4, a jak wspomina serwis SamMobile, koreański producent nie wprowadza tak znaczących zmian, co roku, a bardziej co dwa lata. Jeśli jednak Samsung to zrobi, jest mało prawdopodobne, aby wielu narzekało.To by było coś, prawda? Podobno nadchodząca generacja składanego urządzenia marki Samsung może zostać wyposażona gniazdo na rysik S Pen w korpusie. Plotka głosi, że Samsung może rozważyć wprowadzenie nieco bardziej płaskiego projektu rysika S Pen dla Galaxy Z Fold 5, aby zmieścić go w urządzeniu.Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, zważywszy na fakt, że Samsung Galaxy Z Fold 5 ma być wyraźnie smuklejszy od poprzednika.Za jego działanie będzie odpowiadał Snapdragon 8 Gen 2 , który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.O ile do tego czasu Qualcomm nie zaprezentuje zaktualizowanego układu Snapdragon 8+ Gen 2, który wniesie ze sobą poprawioną wydajność i efektywniejsze zarządzanie energią.Tak czy inaczej, układ zastosowany w Samsungu Galaxy Z Fold 5 będzie współpracować z maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x i nawet 1TB superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0. W rej samej konfiguracji zadebiutować powinien najmocniejszy przedstawiciel serii Galaxy S - Galaxy S23 Ultra , którego prezentacja już 1 lutego tego roku.Jak to w przypadku Samsunga bywa, prezentacja nowych składanych smartfonów (nie tylko Galaxy Z Fold 5, ale i Galaxy Z Flip 5) nastąpi w okresie wakacyjnym, a dokładniej w sierpniu tego roku. To rokrocznie tego miesiąca od drugiej generacji począwszy, prezentowane są nowe składaki.Jest zatem jeszcze sporo czasu i z pewnością niejednokrotnie jeszcze będziecie mogli przeczytać o nadchodzących składakach Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5.Źródło: Naver The Pixel via Sammobile / fot. tyt. Samsung (model Galaxy Z Fold 4)