Ludzie nie chcą kupować nowych smartfonów i trudno się temu dziwić

Kryzys i przesycenie rynku?

Dostawy smartfonów najniższe od dekady

Wielokrotnie już wyrażałem moje zdanie na temat smartfonów tworzonych na przestrzeni ostatnich lat. To prawda, są one coraz wydajniejsze, ich baterie da się ładować do pełna w coraz krótszym czasie, a ich możliwości fotograficzne rosną. Różnice pomiędzy poszczególnymi generacjami urządzeń są czesto jednak na tyle kosmetyczne, że trudno uzasadnić sobie kupno nowego telefonu co rok, dwa, a czasem nawet trzy, zwłaszcza w dobie obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Znajduje to odzwierciedlenie w danych dotyczących sprzedaży smartfonów.To nie błąd. W 2022 roku dostawy smartfonów spadły do rekordowo niskiego na przestrzeni dziesięciu lat poziomu i były. W 4. kwartale 2022 roku dostarczono aż, jeśli za punkt odniesienia weźmiemy 4. kwartał 2021 roku. To spore zmartwienie dla producentów elektroniki. Wysoka inflacja i stagnacja ekonomiczna na całym świecie w 2023 roku mogą pogłębić ten trend.Firma z Cupertino uzyskała 25 procent rynku, a południowokoreański producent - 20 procent. To lwia część tortu dzielonego pomiędzy kilkunastu głównych graczy. Chińskie Xiaomi, Oppo i Vivo trzymają się nieźle, choć ich globalne udziały spadł do odpowiednio 11, 10 i 8 procent. Łatwo policzyć, że czołowa piątka producentów smartfonów odpowiada za aż 74 procent wszystkich dostaw.