Fotel gamingowy od Recaro i Porsche kosztuje tyle, co samochód. Wolałbym kupić to

Fotele gamingowe nieprzypadkowo przypominają fotele samochodowe wykorzystywane w sporcie motorowym. Mają działać na wyobraźnię zwłaszcza męskiej części społeczności graczy, którzy mają pożądać ich nie tylko ze względu na walory użytkowe, ale także estetykę wykonania. Na rynku foteli dla graczy są już dziesiątki firm oferujące konsumentom swoje produkty, ale kto powiedział, że nie znajdzie się miejsce dla propozycji kolejnej firmy? Tym bardziej, że firma ta jest marką szalenie popularną w świecie motoryzacji.



Recaro z Porsche stworzyły absurdalnie drogi fotel dla graczy

Dwa fotele Recaro do mojej Mazdy MX-5 ND kosztowały mnie jakieś 7000 złotych. Tak, były używane, ale ich stan był idealny, a przebieg wynosił jakieś 3000 kilometrów. 7000 złotych to jednak za mało, aby sprawić sobie



Owoc współpracy Recaro i Porsche Design jest limitowany do 911 sztuk (nawiązanie do kultowego modelu Porsche) i kosztuje zawrotne 2499 dolarów, czyli ok. 10 830 złotych. Fotel Porsche Gaming Chair jest wyposażony w „rampę siedziska zapobiegającą zapadaniu się”, co oznacza, że część do siedzenia jest ustawiona pod kątem do góry, oraz „mocne podparcie odcinka lędźwiowego”. Wszystko to spoczywa na lekkiej aluminiowej podstawie.



