MacBook Air kończy 15 lat. To najlepszy laptop jaki kiedykolwiek powstał

Kawał czasu.



W 2008 roku Steve Jobs oficjalnie zaprezentował na scenie pierwszego MacBooka Air. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie to sprzęt, który na dobre zmieni krajobraz komputerów mobilnych. Po latach, pomimo depczącej po piętach konkurencji, seria Air ma się znakomicie. To jeden z najlepiej sprzedających się komputerów Apple i w mojej opinii, jeden z najlepszych sprzętów jaki kiedykolwiek powstał.



Czym mógł pochwalić się pierwszy model i jak będzie wyglądała przyszłość tego komputera?



Pierwszy MacBook Air robił wrażenie



Oryginalny, 13-calowy MacBook Air zaprezentowany na scenie przez Steve’a Jobsa debiutował z portem USB, złączem Micro-DVI oraz wielodotykowym gładzikiem (był to pierwszy tego typu dodatek w sprzętach Apple). Na pokładzie znalazło się także miejsce dla procesora Intel Core 2 Duo o częstotliwości taktowania 1,6 GHz, 2 GB pamięci RAM (sic!) oraz dysk twardy o zawrotnej pojemności 80 gigabajtów. Z perspektywy czasu ta konfiguracja wygląda śmiesznie, ale sam pamiętam, jak długo niektóre osoby korzystały ze wspomnianego komputera w swojej codziennej pracy.





W tamtych latach pierwszy Air zapewniał naprawdę sporo mocy.









Apple chwaliło się też, że firmie udało się stworzyć najcieńszego na świecie notebooka bez konieczności rezygnowania z pełnowymiarowej klawiatury oraz dużego wyświetlacza.





Sami zobaczcie, jak tłum zgromadzony na konferencji Macworld w San Francisco szalał podczas prezentacji tego sprzętu.







Pora na “odświeżenie”



Przez wiele kolejnych lat Apple stało się swoistym zakładnikiem swojego komputera - a konkretniej wykorzystywanego, tego samego projektu. Air sprzedawał się na tyle dobrze, że Amerykanie nie chcieli robić z nim praktycznie nic, poza stałym odświeżaniem i aktualizowaniem specyfikacji.



Na całe szczęście w pewnym momencie klienci firmy z nadgryzionym jabłkiem zaczęli domagać się zmian oraz po prostu marudzić o to “ileż można” wpychać nam tego typu odgrzewanego kotleta. Na całe szczęście Apple zdecydowało się nadstawić ucha i posłuchać swoich klientów.



fot. Unsplash.com









Jest wielce prawdopodobne, że Apple będzie trzymało się swojej dotychczasowej filozofii dotyczącej laptopów z serii Air - przez kolejne lata tylko aktualizując specyfikację (choć chciałbym, aby było inaczej).



Ten model nie ma prawa zniknąć z rynku



Seria Air miała swoje lepsze i gorsze momenty, ale jednego nie można jej odmówić - to sprzęt, który znacząco wpłynął na branżę i zmienił postrzeganie komputerów przenośnych oraz ich realnych możliwości. Apple wie, że ten model nie ma obecnie prawa zniknąć z rynku. Przedsiębiorstwo z jabłkiem w logo na pewno nie ma też zamiaru z niego rezygnować.



Jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym (lub maksymalnie w 2024 roku) zobaczymy kolejne wydanie Aira, tym razem uzupełnione o ekran wykonany w technologii OLED oraz następną generację procesorów z serii M. Niektórzy twierdzą prześmiewczo, iż Apple będzie starało się cały czas “odchudzać” swój komputer do momentu aż ten całkowicie zniknie. Faktycznie nietrudno o stwierdzenie, że w przypadku Aira jego najnowsza iteracja to momentami przerost formy nad treścią.





fot. Unsplash.com



W przeszłości Apple przez moment eksperymentowało z jeszcze jedną alternatywą dla modelu Air - 12-calową wersją MacBooka, która niezbyt dobrze przyjęła się na rynku. Sprzęt pojawił się zaledwie w jednej wersji, a gigant z Cupertino po czasie już nigdy nie wrócił do tego modelu. Sami użytkownicy również zwracali uwagę, że 12-calowiec był nietrafionym pomysłem. Czego można więc życzyć MacBookowi Air na kolejne lata? Ja gdybym mógł, to życzyłbym mu długiego, solidnego żywota, nowego, 14-calowego ekranu i lekkości oraz mobilności, która uwiodła miliony klientów na całym świecie.



W mojej opinii bowiem, seria komputerów Air od Apple to najlepsze laptopy, jakie kiedykolwiek powstały.