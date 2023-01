Doczekałem się. Oto nowy Apple Mac mini z czipem M2 i M2 Pro

Kolejna nowość Apple.

Apple zaprezentowało dziś nowe układu Apple M2, Apple M2 Pro i Apple M2 Max, a także najnowsze urządzenia je wykorzystujące. W osobnej publikacji opisałem nowe 14- i 16-calowe MacBooki Pro M2 Pro i M2 Max , a tu skupimy się na najmniejszym z komputerów Apple. Mowa o Mac mini, który w 2023 roku doczekał się nie tylko wzrostu wydajności, ale również niespodziewanej obniżki ceny.Ceny Mac mini startują teraz z poziomu 3499 złotych, a więc kilkaset złotych niższego niż do tej pory (3999 złotych). Mac mini nareszcie działa nieco wydajniej, co ucieszy zwłaszcza deweloperów szukających relatywnie taniego sposobu na tworzenie na przykład gier i aplikacji na iOS.

Nawet 22x szybsze zwiększanie rozdzielczości obrazów z wykorzystaniem uczenia maszynowego w aplikacji Pixelmator Pro.

zwiększanie rozdzielczości obrazów z wykorzystaniem uczenia maszynowego w aplikacji Pixelmator Pro. 9,8x szybsze renderowanie złożonej osi czasu w aplikacji Final Cut Pro.

Nawet 2,4x szybsze transkodowanie wideo ProRes w aplikacji Final Cut Pro.

transkodowanie wideo ProRes w aplikacji Final Cut Pro. Nawet o 50 procent szybsze działanie filtrów i funkcji w aplikacji Adobe Photoshop.

szybsze działanie filtrów i funkcji w aplikacji Adobe Photoshop. Nawet o 35 procent płynniejszą rozgrywkę w grze Resident Evil: Village.

Źródło: AppleCzipy M2 i M2 Pro mają szybsze CPU i GPU w porównaniu do Maca mini poprzedniej generacji, znacznie większą przepustowość pamięci RAM oraz potężniejszy silnik multimedialny. Podstawowy Mac mini z czipem M2 ma 8-rdzeniowe CPU z czterema rdzeniami zapewniającymi wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi oraz 10-rdzeniowe GPU. Towarzyszy im 8 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o skromnej pojemności 256 GB.Źródło: AppleWedług producenta edycja obrazów w aplikacji Adobe Photoshop realizuje się do 50 procent szybciej niż na sprzęcie poprzedniej generacji. W parze z tym idzie akceleracja ProRes, pozwalająca podobno na dwukrotnie szybsze wykonywanie zadań takich jak montaż wideo w aplikacji Final Cut Pro. Wyzwaniem nie jest według Apple odtwarzanie nawet dwóch strumieni wideo 8K w formacie ProRes 422 z częstością 30 kl./s lub nawet 12 strumieni wideo 4K w formacie ProRes 422 z częstością 30 kl./s.Apple nie unika porównań do leciwego Maca mini z procesorem Intel Core i7 oraz poprzedniej generacji czipu M1. W porównaniu do Maca mini z procesorem Intel Core i7 komputer Mac mini z czipem M2 umożliwia rzekomo:W porównaniu do Maca mini z czipem M1 (poprzedniej generacji) komputer Mac mini z czipem M2 ma zapewniać:Do Mac mini M2 da się podłączyć dwa monitory, a do Mac mini M2 Pro łącznie trzy monitory.Mac mini z czipem Apple M2. | Źródło: Apple