Apple prezentuje niesamowitego MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max

Sprzęt dla wymagających.

Renderowanie napisów i animacji w aplikacji Motion przebiega o 80 procent szybciej niż na najszybszym MacBooku Pro z czipem Intel i nawet o 20 procent szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.

Kompilowanie w środowisku Xcode przebiega nawet 2,5x szybciej1 niż na najszybszym MacBooku Pro z czipem Intel i niemal o 25 procent szybciej5 w porównaniu do poprzedniej generacji.

Przetwarzanie obrazów w aplikacji Adobe Photoshop przebiega nawet o 80 procent szybciej niż na najszybszym MacBooku Pro z czipem Intel i nawet o 40 procent szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.



Źródło: Apple Źródło: Apple

Renderowanie efektów w aplikacji Cinema 4D przebiega nawet 6x szybciej niż na najszybszym MacBooku Pro z czipem Intel i nawet 30 procent szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.

Grading kolorów w aplikacji DaVinci Resolve przebiega nawet 2x szybciej niż na najszybszym MacBooku Pro z czipem Intel i nawet o 30 procent szybciej w porównaniu do poprzedniej generacji.



Źródło: Apple Źródło: Apple

„MacBook Pro z układem scalonym Apple stanowił prawdziwą rewolucję. Otworzył przed profesjonalnymi użytkownikami jeszcze większe możliwości działania podczas pracy z dowolnego miejsca i pozwolił im realizować zadania do tej pory niewykonalne na laptopie”

„Dziś MacBook Pro spisuje się jeszcze lepiej. Ma większą wydajność, udoskonaloną łączność, najdłużej działającą baterię w historii Maca i najlepszy wyświetlacz dostępny w laptopie. To sprzęt jedyny w swoim rodzaju”.

Ceny Apple MacBooka Pro M2 Pro i M2 Max

14-calowy MacBook Pro M2 Pro - od 11999 zł

14-calowy MacBook Pro M2 Pro - od 11099 zł dla sektora edukacji

16-calowy MacBook Pro M2 Pro - od 14999 zł

16-calowy MacBook Pro M2 Pro - od 13799 zł dla sektora edukacji

Źródło: AppleMacBook Pro z czipem M2 Pro ma 10- lub 12-rdzeniowy procesor z nawet ośmioma rdzeniami zapewniającymi wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi. Ma to się przełożyć na nawet 20 procent większą wydajność od laptopów z czipem M1 Pro. Nawet 19-rdzeniowe GPU nowej generacji zapewniać ma do 30 procent lepszą wydajność w zadaniach obciążających GPU. System Neural Engine działa na przykład nawet o 40 procent szybciej, co usprawnia wykonywanie zadań w trybie uczenia maszynowego - wśród nich jest choćby analiza wideo czy przetwarzanie obrazów. Przepustowość zunifikowanej pamięci wzrosła dwukrotnie do 200 GB/S. W tym przypadku można skonfigurować model z maksymalnie 32 GB zunifikowanej pamięci RAM.Źródło: AppleW tym wypadku Apple zachwala:MacBook Pro z czipem M2 Max to nawet 38-rdzeniowe GPU, zapewniające do 30 procent większą moc obliczeniową niż to z laptopów z czipem M1 Max. Przepustowość do 96 GB RAM pamięci zunifikowanej rośnie to aż do 400 GB/s. Czip M2 Max ma 12-rdzeniowy procesor z nawet ośmioma rdzeniami zapewniającymi wydajność. Podobnie jak w przypadku czipu M2 Pro, wydajność rośnie do 20 procent z generacji na generację.Źródło: AppleTu Apple zwraca uwagę na:Apple komunikuje obecność interfejsu Wi-Fi 6E, portu HDMI z obsługą monitorów 8K 60 Hz lub 4K 240 Hz oraz wyświetlacza Liquid Retina XDR. Oprócz tego nowy MacBook Pro M2 Pro i M2 Max to także sześć głośników, kamera FaceTime HD i mikrofony "klasy studyjnej". Nie zabrakło aż trzech (!) portów Thunderbolt 4, gniazda na kartę SDXC i portu MagSafe 3 do ładowania.- mówi Greg Joswiak, starszy wiceprezes Apple w pionie Worldwide Marketing.Źródło: AppleNowe modele MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max można zamawiać od dzisiaj na polskiej stronie Apple , choć oba trafią do sprzedaży we wtorek, 24 stycznia.Ceny wynoszą:Najdroższy, 16-calowy Apple MacBook Pro M2 Max z 96 GB RAM-u i dyskiem SSD 8 TB kosztuje 38 999 złotych.Źródło: Apple