Xiaomi 13 Ultra nie zadebiutuje prędko. Na pewno nie podczas MWC 2023

Co z globalną premierą?.

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje na osobnej imprezie

Bez wątpienia Xiaomi 13 Ultra ma być świetnym smartfonem

Źródło: Xiaomi

Jeszcze do niedawna wszyscy sądzili, że podczas zbliżających się tegorocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie zadebiutuje najnowszy smartfon marki Xiaomi - Xiaomi 13 Ultra, mający zmiażdżyć wszelaką konkurencję swoimi możliwościami fotograficznymi. I o ile faktycznie może być jednym z najlepszych smartfonów fotograficznych, o tyle na pewno nie zadebiutuje w stolicy Katalonii. Tu już niemal pewne.Ostatnie przecieki dotyczące superflagowca marki Xiaomi wskazywały na prezentację podczas MWC 2023. Xiaomi 13 Ultra miał bowiem zostać ogłoszony, przy okazji wprowadzenia do międzynarodowej sprzedaży standardowego modelu Xiaomi 13 i ulepszonego wariantu Xiaomi 13 Pro . Niemniej wiarygodny informator, jakim jest Digital Chat Station w jednym ze swoich ostatnich postów opublikowanych na weibo zdementował te doniesienia, ujawniając nowe ramy czasowe dla Xiaomi 13 Ultra. To z kolei budzi obawy dotyczące międzynarodowego debiutu.Digital Chat Station napisał na weibo o OPPO Find X6 , Honor Magic 5 i Xiaomi 13 Ultra, wyjaśniając, że pierwsze dwa powinny zadebiutować oficjalnie wkrótce po zakończeniu chińskiego Nowego Roku, w przedziale czasowym od połowy do końca lutego, podczas gdy przedstawiciel Xiaomi prawie na pewno, zaszczyci nas swoją obecnością później. Informator ograniczył się do stwierdzenia, że ​​„Xiaomi 13 Ultra nie pojawi się tak szybko”, w odniesieniu do flagowców marek OPPO i Honor.Niektóre plotki wskazują na okres między końcem marca a początkiem kwietnia, ale jeśli premiera jest naprawdę tak daleko, a przede wszystkim jeśli wystąpiły jakieś problemy, które doprowadziły do ​​​​opóźnień, to można rzec, że globalna premiera tego modelu stoi pod wielkim znakiem zapytania.Trzeba jednak pamiętać, że założyciel Xiaomi i pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lei Jun obiecał, iż nadchodzący Xiaomi 13 Ultra będzie dla wszystkich, a zatem zadebiutuje na całym świecie. I choć nikt temu jeszcze nie zaprzeczył, to jednak w obliczu tak późnej premiery, może okazać się, że model ten podzieli jednak los Xiaomi 12S Ultra - pierwszego smartfona Xiaomi z aparatem Leica i zarazem 1-calowym obiektywem Sony - i tym samym pozostanie na wyłączność chińskich konsumentów. Albo zadebiutuje z bardzo dużym opóźnieniem.Największym atutem nadchodzącego Xiaomi 13 Ultra mają być oczywiście możliwości fotograficzne, gdyż na wyposażeniu ponownie zagości jednocalowy czujnik Sony IMX989. Według Digital Chat Station główny aparat będzie wyposażony w obiektyw 6P, który będzie oferował zmienną przysłonę. Niestety nie tak jak Huawei Mate 50 Pro ze zmienną przysłoną pracującą w dziesięciu zakresach (tylko w trybie profesjonalnym), ale z przysłoną zmienną w dwóch wartościach, jak to miało miejsce w Samsungu Galaxy S9. W takim przypadku można spokojnie założyć, że będzie to odbywało się automatycznie, w zależności od panujących warunków.Oprócz przetwornika obrazu firmy Sony zastosowane zostaną jeszcze trzy 50-megapikselowe aparaty. Podobno wszystko bazuje na nowiutkim Sony IMX858, który ma rozmiar 1/1.75 cala. Te cztery aparaty są przedstawiane jako główny, ultraszerokokątny, teleobiektyw i peryskopowy. Ten ostatni ma oferować 5-krotne bezstratne powiększenie. W przypadku teleobiektywu z zoomem nadal jest to 3-krotny zoom.Za działanie w smartfonie będzie odpowiadał Snapdragon 8 Gen 2 mający współpracować z 12 GB pamięci RAM i 256 GB l superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0.Smartfon otrzyma także wyświetlacz marki Samsung typu E6 wykonany w technologii OLED. Obraz prezentowany będzie w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, przy proporcjach wyświetlacza 20:9 i przekątnej wynoszącej 6.9 cala, a częstotliwość odświeżania ekranu wyniesie 120 Hz (technologia LTPO 4.0, a zatem pracuje w zakresie od 1Hz do 120Hz). Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych.Specyfikacja ma obejmować również akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany za pośrednictwem portu USB typu C. Najpewniej obsłuży przewodowe ładowanie z mocą 120 W, a także bezprzewodowe o mocy 50 W.Źródło:/ fot. tyt. Xiaomi (model Xiaomi 12S)