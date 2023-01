Lubisz podkręcanie? Polubisz tańszy wariant tego procesora Intel

Zaskakujące wyniki testu.

Technologia poszła do przodu, ale nie wszystko jest idealne

Kiedyś różnice w OC pomiędzy różnymi egzemplarzami tego samego procesora potrafiły być ogromne. Teraz są stosunkowo niewielkie, ale... są. | Źródło: IntelWyniki testu okazały się dość zaskakujące. Intel Core i9-13900KF bez iGPU miał większą łączną wartość SP (Silicon Prediction, funkcja na wykorzystanej w teście płycie ASUS) dla wartości P-core i E-core łącznie niż droższy Core i9-13900K, odpowiednio: 101,1 do 99,6.Niewiarygodnie złożony proces litograficzny jest obecnie niezwykle dokładny, ale wciąż nie jest doskonały. To właśnie dlatego występują niewielkie różnice między poszczególnymi matrycami mogą sprawić, że jeden procesor będzie działał lepiej niż inny, jeśli chodzi o podkręcanie. Nie są to już różnice sięgające jak kiedyś setek megaherców, ale... są. Krótko mówiąc: niektóre procesory są po prostu lepsze niż inne.Maksymalna konfiguracja rdzeni dla procesorów Raptor Lake to układ 8+16 (rdzenie P/E), co oznacza, że tylko najlepsze matryce trafiają do produkcji Intel Core i9-13900K. Jeśli niektóre rdzenie E nie działają na matrycy, trafia ona do procesorów Core i7 lub tańszych. Jeśli niektóre rdzenie P nie działają, prawdopodobnie kieruje się je do Core i5 lub tańszych układów.Absolutnie najlepsze matryce Raptor Lake, te z działającymi wszystkimi rdzeniami i działającym GPU, trafiają nie tyle do Intel Core i9-13900K, ale również do niedawno wprowadzonego do sprzedażyŹródło: igorslab , zdj.tyt. Intel