Samsung może podnieść cenę Galaxy S23. O ile?

Do sieci przedostały się plotki.

Samsung już jakiś czas temu potwierdził oficjalną datę- 1 lutego tego roku zobaczymy na scenie flagowce nowej generacji z serii Galaxy. Tymczasem do sieci przedostały się prawdopodobne ceny, które trzeba będzie zapłacić za wspomniane urządzenia.Tanio nie będzie. Jest bardzo prawdopodobne, że w tym roku Samsung podniesie ceny, które trzeba będzie zapłacić za najnowsze sprzęty producenta.Biorąc pod uwagę, że sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S22 okazała się poniżej oczekiwań, Samsung nie może zbytnio podnosić cen, aby nie rozczarować swoich konsumentów. Całkiem niedawno koreańskie źródła donosiły o tym, iż nowe urządzenia Samsunga będą droższe o około 10 do 20 procent od swoich poprzedników.

fot. instalki.pl

Leaker RGcloudS na Twitterze podzielił się spodziewanymi cenami. W oczy od razu rzuca się jedna rzecz.Według RGcloudS, ceny modeli takich, jak Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus pozostaną bez zmian względem poprzedniej generacji flagowców. Model Galaxy S23 w podstawowej konfiguracji miałby kosztować więc 799 dolarów, a model Galaxy S23 miałby zostać wyceniony na 849 dolarów. Za który sprzęt trzeba będzie więc zapłacić więcej? A no za ten z dopiskiem Ultra w nazwie. W tym wypadku cena miałaby poszybować do 1249 dolarów, w przypadku bazowego modelu.Podwyżka sięgnęłaby więc około 50 dolarów. Niby nic znaczącego, ale w tej kwocie można kupić już chociażby dodatkowe akcesoria do smartfona.Według większości raportów, nowe Samsungi mają być dostępne w czterech kolorach oraz kilku wariantach pojemnościowych - w tym również takich z 1 TB pojemności na dane. Analitycy twierdzą, iż Galaxy S22 Ultra stanowił 45 proc. całkowitej sprzedaży ubiegłorocznych flagowców, co jest naprawdę godne uwagi biorąc pod uwagę, iż jest to segment premium Koreańczyków.Najnowsza, droższa wersja S23 Ultra ma w tym roku rozbić bank jakością fotografii. Czy będzie w stanie rywalizować z? Zobaczymy.Źródło: Twitter / fot. instalki.pl