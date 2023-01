Ultra wydajny i przystępny cenowo smartfon. REDMAGIC 8 Pro niebawem w Polsce

Bezkompromisowa wydajność.



Pogoń za wydajnością w smartfonach w 2023 roku uważam za otwartą. Na rynku zadebiutował właśnie REDMAGIC 8 Pro, smartfon z gamingowym DNA, która stawia przede wszystkim na wydajność w grach, ale nie wyzbył się bolączek swoich poprzedników.



REDMAGIC 8 Pro trafił już do naszej redakcji i już wkrótce pojawi się jego pełna recenzja, tymczasem przyjrzyjmy się specyfikacji tego cudeńka.



Surowy design i topowa specyfikacja REDMAGIC 8 Pro

Smartfony REDMAGIC rozwijane są przez markę Nubia. W tym roku chiński nadal celuje głównie w graczy, ale postawiono na nieco bardziej stonowany design. Obudowa może się podobać - kanciaste kształty wyglądają agresywnie, a płaski ekran sprawdzi się w grach i multimediach. Ramkę wykonano z metalu, a przód oraz tył pokrywa szkło Corning Gorilla (producent nie podaje, której generacji). Całość waży 228 gramów przy wymiarach 163,98 mm x 76,35 mm x 9,47 mm.







Front wypełnia niemal bezbramkowy ekran AMOLED FHD+ o przekątnej 6,8 cala. Jak przystało na smartfon dla graczy, częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, a częstotliwość próbkowania dotyku to aż nawet 960 Hz. Ekran, którego maksymalna jasność wynosi 1300 nitów oferuje proporcie 20:9 i pracuje w rozdzielczości 1116x2480 pikseli.







Za zdjęcia odpowiada sensor główny Samsung GN 5 1/1,57" 50 MP, a dodatkowo otrzymujemy jednostki 8 MP + 2 MP. Kamera do selfie została ukryta pod wyświetlaczem dzięki czemu otrzymujemy przedni panel bez żadnych wcięć czy notcha. Producent podaje, że zastosowano tutaj kamerę 16 MP ukrytą pod wyświetlaczem drugiej generacji (UDC).







Za zasilanie odpowiada bateria 6000 mAh wspierająca szybkie ładowanie 65W (ładowarka została dołączona do zestawu). Nie otrzymujemy tradycyjnie ładowania bezprzewodowego.



Topowa wydajność i autorski system chłodzenia

Za wydajność odpowiada najnowszy procesor



Wielowymiarowy system chłodzenia ICE 11 wyposażono w fizyczny wentylator o prędkości 20 000 obr./min., a jego testowana żywotność to 30 000 godzin.







Na pokładzie znajdziemy łączność 5G, LTE, Bluetooth 5.3, a nawet



Pogoń za wydajnością w smartfonach w 2023 roku uważam za otwartą. Na rynku zadebiutował właśnie REDMAGIC 8 Pro, smartfon z gamingowym DNA, która stawia przede wszystkim na wydajność w grach, ale nie wyzbył się bolączek swoich poprzedników.trafił już do naszej redakcji i już wkrótce pojawi się jego, tymczasem przyjrzyjmy się specyfikacji tego cudeńka.Smartfony REDMAGIC rozwijane są przez markę Nubia. W tym roku chiński nadal, ale postawiono na nieco bardziej stonowany design. Obudowa może się podobać - kanciaste kształty wyglądają agresywnie, a płaski ekran sprawdzi się w grach i multimediach. Ramkę wykonano z metalu, a przód oraz tył pokrywa(producent nie podaje, której generacji). Całość waży 228 gramów przy wymiarach 163,98 mm x 76,35 mm x 9,47 mm.Front wypełnia niemalo przekątnej 6,8 cala. Jak przystało na smartfon dla graczy, częstotliwość odświeżania wynosi, a częstotliwość próbkowania dotyku to aż nawet. Ekran, którego maksymalna jasność wynosi 1300 nitów oferuje proporcie 20:9 i pracuje w rozdzielczości 1116x2480 pikseli.Za zdjęcia odpowiada sensor główny, a dodatkowo otrzymujemy jednostki 8 MP + 2 MP. Kamera do selfie zostaładzięki czemu otrzymujemy przedni panel bez żadnych wcięć czy notcha. Producent podaje, że zastosowano tutaj kamerę 16 MP ukrytą pod wyświetlaczem drugiej generacji (UDC).Za zasilanie odpowiadawspierająca szybkie ładowanie 65W (ładowarka została dołączona do zestawu). Nie otrzymujemy tradycyjnie ładowania bezprzewodowego.Za wydajność odpowiada najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 2 , producent przewidział też 12/16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256/512 GB pamięci masowej w standardzie UFS 4.0.Wielowymiarowywyposażono w fizyczny wentylator o prędkości 20 000 obr./min., a jego testowana żywotność to 30 000 godzin.Na pokładzie znajdziemy łączność 5G, LTE, Bluetooth 5.3, a nawet Wi-Fi 7 . Całość nazuje na systemie REDMAGIC OS 6.0 (Android 13), który niestety ma swoje bolączki. Podobnie, jak w poprzedniku, nakładka systemowa nie jest całkowicie spolszczona - część funkcji w menu opisano w języku angielskim.