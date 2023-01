Całkowity zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Kary są wysokie, dołączają kolejne kraje

Kontrowersyjne przepisy zdaniem niektórych są potrzebne.

Kary za korzystanie ze smartfona w szkole

Kolejne kraje wypowiadają wojnę korzystaniu ze smartfonów w szkołach.jako jedno z pierwszych państw w Europie zakazała w grudniu 2017 roku korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkół. Podobne przepisy obowiązują już teraz m.in. w. Kary za złamanie zakazu są iście drakońskie - konfiskata smartfona, czy nawet relegowanie ze szkoły to tylko wybrane nagany z katalogu. Część dyrektorów szkół w Polsce chciałoby wprowadzić taki całkowity zakaz.Wydział edukacji Uniwersytetu Harvarda podaje, że wedle badań używanie smartfonów na lekcjach ma negatywny wpływ nie tylko na wyniki w nauce, ale też długofalową zdolność do przyswajania wiedzy. Sprzęt ten rozprasza, ale też osłabia wydajność nauki i pracy, co potwierdzić może chyba każda osoba „tapiąca” w ekran smartfona po kilka godzin dziennie.Muszą być wyłączone i nie można z nich korzystać nie tylko na lekcjach, ale też w trakcie przerw. Sytuacja wygląda analogicznie na wycieczkach szkolnych. Złamanie zakazu oznacza konfiskatę sprzętu do końca dnia, dodatkowe zadania domowe lub obowiązek pozostania w szkole po lekcjach. Uczniom notorycznie łamiącym zakaz grozi wydalenie ze szkoły.