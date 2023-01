Kup laptop Lenovo, dostaniesz tablet w prezencie

Promocja ograniczona czasowo.

Kup laptopa Lenovo, tablet otrzymasz gratis

Co zrobić, aby skorzystać z promocji?

Wraz z nastaniem nowego roku wielu producentów elektroniki użytkowej uruchomiło nowe promocje. Jedną z takich firm jest Lenovo, które przygotowało miłą niespodziankę dla osób planujących zakup laptopa. Aż do 31 marca 2023 roku do każdego urządzenia z seriibędzie dodawana miła niespodzianka w postaci tabletu.Lenovo wystartowało akcję promocyjną przeznaczoną dla kupujących notebooki z popularnej serii Lenovo Yoga. To zazwyczaj całkiem zgrabne laptopy oferujące przyzwoity czas działania na baterii oraz korzystny stosunek ceny do oferowanych możliwości. W ramach obowiązującej do końca marca promocji do każdego zakupu dołączany jest tabletLenovo Tab M8 2. generacji to kompaktowy tablet zamknięty w metalowej obudowie, z 8-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 1280x800 pikseli i jasności 350 nitów oraz głośnikiem z Dolby Audio. Producent obiecuje nawet 18 godzin pracy na baterii. O jego wydajność dba 4-rdzeniowy układ MediaTek Helio A22 oraz 2 lub 3 GB pamięci RAM. Zasilana przez baterię o pojemności 5100 mAh konstrukcja oferuje 16 lub 32 GB pamięci na dane oraz opcję zwiększenia jej za pomocą karty pamięci microSD.Osoby pragnące otrzymać gratisowy tablet powinny w okresiezakupić dowolny model laptopa Lenovo z serii Yoga. Promocją objęte są urządzenia fabrycznie nowe, które nabyte od partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, , Sferis.pl oraz X-kom.pl. Następnie, należy wyciąć z opakowania kod kreskowy i numer seryjny oraz przesłać ich zdjęcie za pośrednictwem tego formularza Do formularza trzeba także dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia tablet Lenovo Tab M8 2. generacji zostanie wysłany kurierem pod wskazany w formularzu adres.Źródło: Lenovo