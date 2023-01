Jaki smartfon wybrać?

Smartfon to jedno z najważniejszych urządzeń, które towarzyszą nam każdego dnia. Aby w jak największym stopniu skorzystać z możliwości, jakie daje, trzeba wybrać model dopasowany do swoich potrzeb. Czym wyróżniają się najlepsze smartfony?

Smartfony dostępne na rynku różnią się między sobą parametrami, dlatego przed zakupem warto określić swoje potrzeby, aby wybrać najlepszy model dla siebie. Na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę?

Jak wybrać najlepszy smartfon?

Choć kiedyś telefon komórkowy służył przede wszystkim do dzwonienia i wysyłania smsów, obecnie jest to urządzenie wielofunkcyjne, które zastępuje nam kilka innych urządzeń. Smartfon służy do przeglądania stron internetowych, korzystania z aplikacji, czy oglądania filmów. Zastępuje też aparat fotograficzny i nawigację. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba wybrać model, który ma przydatne dla nas funkcje. Zarówno tanie smartfony, jak i te z wyższej półki cenowej są wyposażone w funkcje, które pozwalają na komfortowe korzystanie z telefonu. Poza uniwersalnymi smartfonami możemy jednak dostać telefony komórkowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby. Telefony dotykowe dla seniorów mają uproszczony interfejs, dzięki czemu ich obsługa jest bardzo prosta. Z kolei telefony pancerne są odporne na uszkodzenia, powinny więc zwrócić na nie uwagę osoby pracujące w trudnych warunkach. Smartfony dla każdego znajdziesz na stronie: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony.

Jakie dodatkowe funkcje mają najnowsze smartfony?

Nowoczesne smartfony są wyposażone w wiele funkcji, które ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia. Co do nich należy?





Czytnik linii papilarnych – pozwala na szybkie odblokowanie telefonu i autoryzowanie dostępu do urządzenia lub wybranych aplikacji.

Dual SIM – umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM na jednym telefonie. Dzięki temu można korzystać jednocześnie z numeru prywatnego i służbowego.

Czujnik GPS – dzięki niemu smartfon może pełnić funkcję nawigacji oraz służyć do rejestrowania treningów (trasy biegów i trasy rowerowe).

Akcelerometr – opcja, którą doceniają przede wszystkim biegacze, ponieważ umożliwia odmierzanie prędkości, z jaką się poruszamy.

Latarka – jedna z podstawowych funkcji, która przydaje się w wielu codziennych sytuacjach.

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie smartfona?

Przy zakupie smartfona trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na system operacyjny. Najpopularniejszy jest Android i iOS. System Android znajdziemy w większości smartfonów na rynku, zarówno tych najtańszych, jak i z wyższej półki cenowej. Oferuje go większość producentów, dzięki czemu nie musimy ograniczać się do jednej marki. Z kolei system iOS znajdziemy w urządzeniach marki Apple.

Ważnym czynnikiem decydującym o zakupie jest też przekątna ekranu. Największy komfort użytkowania zapewniają urządzenia z przekątną ekranu powyżej 6,5 cala. Jednak osoby, które korzystają z telefonu przede wszystkim do rozmów telefonicznych i pisania smsów, mogą zwrócić uwagę na smartfony z mniejszym ekranem, nawet poniżej 5 cali, które są wygodniejsze do noszenia przy sobie.

Dobry smartfon powinien też mieć wydajny procesor oraz pamięć RAM o pojemności co najmniej 4GB. Dzięki tym parametrom urządzenie pracuje płynnie i nie zacina się, a aplikacje szybko się wczytują. Jako że smartfon służy też do wykonywania zdjęć, warto zwrócić uwagę na aparat fotograficzny. Obecne smartfony mają kilka rodzajów aparatów w jednym modelu. Jakość wykonywanych zdjęć zależy przede wszystkim od jasności obiektywu, zastosowanej matrycy i oprogramowania. Choć wydajne podzespoły, pojemność akumulatora i rodzaj zastosowanych aparatów to ważne cechy, warto wybrać smartfon wyposażony w funkcje, których będziemy używać, bo nie w każdej sytuacji potrzebny jest model z wyższej półki cenowej.